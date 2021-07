Argentína a MMF dosiahli pokrok pri reštrukturalizácii jej dlhu

Buenos Aires 14. júla (TASR) - Argentína dosiahla pokrok na rokovaniach s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o reštrukturalizácii dlhu krajiny. Uviedlo to v utorok (13. 7.) argentínske ministerstvo hospodárstva.



Minister hospodárstva Martín Guzmán sa počas minulotýždňového samitu skupiny G20 v Benátkach stretol s delegáciou MMF na čele so zástupkyňou riaditeľa fondu pre západnú hemisféru Juliou Kozackovou.



„Stretnutia technických tímov priniesli pokrok a porozumenie v kľúčových otázkach vládneho ekonomického programu,“ informovalo ministerstvo, podľa ktorého došlo k pokroku predovšetkým v otázkach politiky rozvoja domáceho kapitálového trhu, správy daní a rozvoja sektorov, ktoré generujú devízy.



MMF vo svojom vyhlásení uviedol, že stretnutia, ktoré sa uskutočnili v dňoch od 8. do 12. júla, boli „produktívne“, a dodal, že „diskusie sa zameriavali na posilnenie obnovy, hospodárskej stability a vytvárania pracovných miest“.



„Pokrok sa dosiahol najmä v identifikácii politických možností rozvoja domáceho kapitálového trhu, mobilizácie domácich príjmov a posilnenia vonkajšej odolnosti Argentíny,“ vyhlásil MMF.



„Naším cieľom je podpora Argentíny, keďže trvalo rieši svoje ekonomické problémy a problémy spojené s platobnou bilanciou,“ dodal fond.



Argentínsky prezident Alberto Fernández sa od svojho nástupu k moci v decembri 2019 usiluje opätovne prerokovať viaceré dlhy krajiny v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktoré označuje za „nesplatiteľné“, keďže krajina so 45 miliónmi obyvateľov sa od polovice roka 2018 zmieta v recesii.



Argentína získala pôžičku od MMF vo výške 44 miliárd USD (37,15 miliardy eur) ešte za čias bývalého prezidenta Mauricia Macriho. Fernández po nástupe do úradu odmietol prijať zvyšok pôžičky.



Tento rok vyplatila Argentína MMF úroky vo výške 600 miliónov USD a ďalšie dve tranže v hodnote 750 miliónov USD sú splatné neskôr v tomto roku.



Musí tiež splatiť dlh vo výške 3,8 miliardy USD v v dvoch splátkach do konca roka.



Vlani sa Fernándezovi podarilo opätovne prerokovať separátny úver vo výške 66 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1844 USD)