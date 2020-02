Argentína a Menový fond začnú rokovania o novej dohode o financovaní

Buenos Aires 23. februára (TASR) - Argentína a Medzinárodný menový fond (MMF) sa dohodli, že začnú rozhovory týkajúce sa novej dohody o financovaní vysoko zadlženej krajiny. Obe strany to oznámili v sobotu (22. 2.) po tom, čo sa v Rijáde na okraji zasadnutia ministrov financií skupiny G20 stretla šéfka MMF Kristalina Georgievová s argentínskym ministrom hospodárstva Martínom Guzmánom. Len pred niekoľkými dňami prišli experti MMF k záveru, že argentínsky dlh je neudržateľný.



Finanční predstavitelia vyjadrili na stretnutí skupiny G20 úľavu, že nová argentínska vláda sa dohodla s MMF a naďalej spolupracuje s fondom. To podľa nich znížilo pravdepodobnosť neriadeného bankrotu krajiny v čase, keď globálnu ekonomiku ohrozujú riziká spojené s epidémiou koronavírusu.



Argentína dúfa, že krajine sa podarí vyjednať s veriteľmi a MMF reštrukturalizáciu časti dlhu vo výške okolo 100 miliárd USD (92,58 miliardy eur). Argentínska vláda tvrdí, že ho nemôže splácať, kým sa neoživí rast ekonomiky.



Argentínska ekonomika v roku 2019 klesla o 2,1 %, uviedol v piatok (21. 2.) argentínsky štatistický úrad. Krajina sa nachádza v recesii od polovice roka 2018.



Schopnosť Argentíny splácať svoj dlh sa výrazne zhoršila od poslednej analýzy MMF z júla 2019, keď ešte bola obsluha dlhu zvládnuteľná. Odvtedy sa však peso znehodnotilo o vyše 40 % a devízové rezervy krajiny padli o 20 miliárd USD.



Argentína sa snaží vyhnúť tomu, aby neskončila v platobnej neschopnosti, ako sa jej to stalo v roku 2001. Celkový dlh krajiny predstavuje 311 miliárd USD, čo je viac než 90 % HDP.



(1 EUR = 1,0801 USD)