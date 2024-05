Argentína nečakane zredukovala kľúčovú úrokovú sadzbu na 50 %

Buenos Aires 2. mája (TASR) - Argentínska centrálna banka vo štvrtok nečakane znížila kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorú tak zredukovala už tretíkrát za posledné tri týždne. Banka vychádzala z vytrvalého zmierňovania medzimesačnej inflácie v ostatných mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Centrálna banka tak znížila hlavnú úrokovú sadzbu od nástupu Javiera Mileia do funkcie prezidenta v decembri minulého roka už päťkrát, pričom ju zredukovala z vtedajšej úrovne 133 %. Pred štvrtkovým rozhodnutím tak urobila 25. apríla, keď ju znížila zo 70 % na 60 %. Teraz urobila rovnaký krok a kľúčovú sadzbu zredukovala o 1000 bázických bodov na 50 %.



Vychádzala z postupného spomaľovania rastu spotrebiteľských cien od začiatku tohto roka. Zatiaľ čo v decembri 2023 dosiahla medzimesačná inflácia 26 %, čo bola najvyššia úroveň za tri desaťročia, v januári predstavovala 20,6 %, vo februári 13,2 % a v marci 11 %. Bola tak miernejšia aj v porovnaní s očakávaniami trhov, ktoré počítali so spomalením iba na 12 %. Milei navyše v minulých dňoch uviedol, že v apríli očakáva spomalenie medzimesačnej inflácie na jednocifernú hodnotu.



V medziročnom porovnaní sa však inflácia v marci opäť zrýchlila, pričom dosiahla 287,9 %. To je najvyššia medziročná inflácia od apríla 1991.