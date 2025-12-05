< sekcia Ekonomika
Argentína oznamuje návrat na trh s dlhopismi
Argentínska vláda v piatok oznámila, že vydá štvorročný dlhopis denominovaný v dolároch.
Autor TASR
Buenos Aires 5. decembra (TASR) - Argentínska vláda v piatok oznámila, že vydá štvorročný dlhopis denominovaný v dolároch. Po siedmich rokoch sa tak vracia na trh s dlhopismi. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Dlhopis bude mať úrokovú sadzbu 6,5 %. Ide o prvú takúto emisiu od roku 2018, uviedol minister hospodárstva Luis Caputo.
Argentína v súčasnosti rokuje s bankami o pôžičke vo výške približne 7 miliárd USD (6,01 miliardy eur). V januári musí splatiť dlh vo výške viac ako 4 miliardy USD. „Vraciame sa na kapitálové trhy,“ napísal prezident Javier Milei na sociálnej sieti X.
„Toto je mimoriadne dôležitá správa,“ povedal Caputo v rozhovore pre televízny kanál A24 a naznačil, že to pomôže akumulovať rezervy, čo je požiadavka Medzinárodného menového fondu, ktorý krajine poskytol úver.
Podľa ministerstva hospodárstva sa výťažok z emisie dlhopisov použije na čiastočné splatenie dlhu 9. januára. Nové dlhopisy budú splatné v novembri 2029.
(1 EUR = 1,1645 USD)
