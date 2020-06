Argentína predĺžila rokovania s veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu

Buenos Aires 2. júna (TASR) - Argentína opätovne predĺžila rozhovory s veriteľmi o reštrukturalizácii svojho dlhu, najnovšie do 12. júna. Zároveň sa očakáva, že by veriteľom mohla ponúknuť výhodnejšie podmienky, než zahrnovala ostatná ponuka. Tá bola síce lepšia než prvá, veritelia ju však stále nepovažujú za dostatočnú.



Argentína tak termín na ukončenie rokovaní s veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu v hodnote približne 65 miliárd USD (58,47 miliardy eur) odložila už tretíkrát, pričom ostatný termín bol stanovený na utorok 2. júna. Juhoamerická krajina navyše zaznamenala už deviaty default vo svojej histórii po tom, ako 22. mája nevyrovnala stanovenú časť dlhu v hodnote 500 miliónov USD, ktorou boli úroky z dlhopisov.



Ministerstvo hospodárstva v utorok informovalo, že v rámci ponuky vláda "momentálne posudzuje možnosť dodatočných úprav s cieľom maximalizovať podporu zo strany investorov bez toho, aby musela ustúpiť zo svojho cieľa udržateľnosti dlhu". Najnovšiu ponuku podporuje aj Medzinárodný menový fond (MMF). Ten upozornil, že juhoamerická krajina už nemá veľa priestoru na ďalšie vylepšovanie ponuky.



V rámci prvotnej ponuky vláda v Buenos Aires navrhla napríklad trojročné moratórium na splátky dlhu a zníženie platieb úrokov o 62 %. Väčšina veriteľov to odmietla, následná upravená ponuka však podmienky menila iba mierne.



Argentína už dva roky zápasí s recesiou a jej celkový dlh dosahuje 324 miliárd USD. To predstavuje zhruba 90 % hrubého domáceho produktu (HDP). Približne 35 % zo 44 miliónov obyvateľov žije v chudobe, a navyše jej ekonomickú situáciu ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu. Len za marec sa ekonomika v dôsledku pandémie prepadla medziročne o 11,5 %.



(1 EUR = 1,1116 USD)