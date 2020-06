Argentína predĺžila rokovania s veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu

Buenos Aires 20. júna (TASR) - Argentína v piatok (19. 6.) tesne pred uplynutím konečného termínu opäť predĺžila lehotu na dosiahnutie dohody so súkromnými veriteľmi o reštrukturalizácii svojho dlhu. Teraz má čas dohodnúť sa s majiteľmi dlhopisov emitovaných podľa zahraničného práva do 24. júla, uviedlo v piatok argentínske ministerstvo financií.



Rokovania prebiehajú už približne dva mesiace a toto predĺženie je doteraz najvýraznejšie. Argentínska vláda a veritelia sa síce o niečo priblížili k dohode, ale podľa lokálnych mediálnych správ medzi vylepšenými ponukami oboch strán je ešte stále rozdiel vyše 6 miliárd USD (5,35 miliardy eur).



Argentína termín na ukončenie rokovaní s veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu v hodnote 65 miliárd USD odložila už piatykrát. Dlhy druhej najväčšej juhoamerickej ekonomiky sú za aktuálnych podmienok neudržateľné. Argentína preto požaduje od veriteľov ústupky, ako je odpis dlhu či moratórium na splátky do roku 2023. Veľkí veritelia doterajšie ponuky argentínskej vlády odmietli.



Argentína sa nachádza v hlbokej finančnej a hospodárskej kríze. Miera inflácie sa pohybuje nad 50 % a v tomto roku sa očakáva pokles ekonomiky o 5,7 %. Krajina koncom mája nevyrovnala splátku úrokov, čím sa dostala do obmedzenej platobnej neschopnosti.