Argentína rokuje s Medzinárodným menovým fondom o pôžičke

Buenos Aires 27. marca (TASR) - Argentína rokuje s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o pôžičke vo výške 20 miliárd USD (18,54 miliardy eur). Uviedol to vo štvrtok minister hospodárstva Luis Caputo, ktorý tak po prvý raz formálne uviedol konkrétnu sumu dlho očakávaného úveru. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Caputo na konferencii v Buenos Aires povedal, že požiadal riaditeľku MMF Kristalinu Georgievovú o povolenie oznámiť toto číslo pre turbulencie na trhu v predchádzajúcich týždňoch.



„Suma, na ktorej sme sa dohodli so zamestnancami (MMF), a o ktorej nakoniec rozhodne správna rada, je 20 miliárd USD,“ povedal Caputo. Očakáva, že sa predstavenstvo MMF stretne v najbližších týždňoch, aby hlasovalo o pôžičke.



Vláda v Buenos Aires má problém udržať si devízové rezervy a zároveň podporovať slabú menu. Argentínske peso sa za uplynulých šesť mesiacov prepadlo približne o 10 % voči americkému doláru.



Okrem pôžičky od MMF Argentína, doteraz najväčší dlžník MMF, podľa Caputa rokuje o balíku pomoci aj s ďalšími organizáciami, ako sú Svetová banka a Medziamerická rozvojová banka (IDB).



Pôžička od MMF nebude použitá na financovanie výdavkov, ale na rekapitalizáciu argentínskej centrálnej banky, tvrdí Caputo.



Argentína má jednu z najvyšších mier inflácie na svete. Prezident Javier Milei, ktorý do úradu nastúpi v decembri 2023, sa zaviazal znížiť výdavky, skrotiť infláciu a znížiť veľký fiškálny deficit. Miera inflácie v krajine v januári 2025 klesla na 84,5 % zo 117,8 % v minulom roku a z 211,4 % v roku 2023.



Nová pôžička sa pripočíta k existujúcim 44 miliardám USD, ktoré už Argentína dlhuje MMF na základe dohody podpísanej v roku 2018 o doteraz najväčšej pôžičke fondu.



(1 EUR = 1,0785 USD)