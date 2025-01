Argentína vykázala za minulý rok prvý rozpočtový prebytok za 14 rokov

Buenos Aires 20. januára (TASR) - Argentína zaznamenala vlani prvý rozpočtový prebytok za 14 rokov. Je to ďalší úspech pre libertariánskeho prezidenta Javiera Mileia, ktorý od nástupu k moci koncom roka 2023 spustil rozsiahle úsporné opatrenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Argentína zaznamenala za minulý rok rozpočtový prebytok na úrovni 1,76 bilióna pesos (1,64 miliardy eur), čo predstavuje 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedlo ministerstvo hospodárstva. To je prvý rozpočtový prebytok od roku 2010. Navyše, prebytok bez započítania obsluhy dlhu dosiahol 10,41 bilióna pesos alebo 1,8 % HDP.



"Nulový deficit je realitou. Sľuby sme splnili," povedal Milei pre médiá v reakcii na údaje za minulý rok.



Milei, ktorý do úradu prezidenta nastúpil v decembri 2023, drasticky zredukoval výdavky štátu s cieľom dostať pod kontrolu extrémnu infláciu. Tento cieľ splnil a miera inflácie v juhoamerickej krajine dosiahla vlani 117,8 % oproti 211,4 % v roku 2023, čo bola najvyššia ročná inflácia v krajine za 32 rokov.



(1 EUR = 1073,70 ARS)