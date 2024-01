Argentínčania žiadajú o pomoc v kríze aj mýtického Gauchita Gila

Buenos Aires 13. januára (TASR) - Argentínčania zápasia s vysokou mierou inflácie, ktorá im načiera hlboko do vreciek a znižuje ich životnú úroveň. V decembri sa medzimesačné tempo rastu spotrebiteľských cien zrýchlilo na 25,5 % z 12,8 % v novembri a medziročné tempo dosiahlo až 211,4 %. To je najvyššia medziročná miera inflácie od júna 1991. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Ľudia sú z toho zúfalí. Niektorí sa už preto s prosbou o pomoc obracajú aj na ľudového kovboja Gauchita Gila, mýtickú postavu, ktorého si miestni natoľko vážia, že mu postavili svätyňu.



Aj Jorge Zabala, ktorému obrovská inflácia "ohlodala" životné úspory, sa podobne ako tisícky Argentínčanov vydal do mesta Mercedes, na severe krajiny, kde sa každý rok od 6. januára do 8. januára schádzajú veriaci, aby požiadali Gauchita Gila o ochranu a poďakovali mu za minulú priazeň.



Zdá sa, že tento rok oslavám dominovala hospodárska kríza a drastické politické zmeny v juhoamerickej krajine. "Museli sme si požičať peniaze na cestu. Je barbarské, o koľko sa zvýšili ceny," uviedol murár Zabala.



Gauchito Gil je akýsi argentínsky Robin Hood, ktorý vraj okrádal bohatých a rozdeľoval chudobným. Jeho svätyňa a hrob priťahujú každý rok desaťtisíce pútnikov. Koluje o ňom veľa rôznych príbehov, isté je však iba to, že Antonia Gila zajali 8. januára 1878 a obesili.



Finančná kríza nie je pre Argentínu žiadnou novinkou, ale tentoraz je taká drastická, že ceny potravín a iných produktov sú často napísané kriedou a menia sa zo dňa na deň.



Argentínčania sa preto obracajú aj na Gauchita Gila s prosbami nielen o dobré zdravie, ale aj vyšší príjem, s ktorým by dokázali prekonať prudko stúpajúce životné náklady. Pripúšťajú pritom, že zodpovednosť je na vláde, ktorá si "musí obliecť nohavice a niečo urobiť".



Nový argentínsky prezident Javier Milei po nástupe do úradu sľúbil, že bude bojovať s hyperinfláciou. Navrhol už drastické zmeny a opatrenia na zníženie fiškálneho deficitu Argentíny, ktorý obviňuje zo stúpajúcich cien a nárastu chudoby. V súčasnosti žije v chudobe viac ako 40 % zo 46 miliónov obyvateľov tejto juhoamerickej krajiny.



Medzi "šokové opatrenia" patria okrem iného prepúšťanie vo verejnom sektore a zníženie dotácií pre verejnú dopravu a energetický sektor. Tieto zmeny pravdepodobne povedú k zdraženiu autobusov a vlakov spolu s elektrinou a plynom, čo ešte zvýši infláciu.