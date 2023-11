Argentíne môže trvať až 2 roky, kým dostane hyperinfláciu pod kontrolu

Buenos Aires 20. novembra (TASR) - Argentíne môže trvať 18 až 24 mesiacov, kým dostane nadmernú infláciu pod kontrolu. Vyhlásil to v pondelok novozvolený prezident Javier Milei, keď načrtol svoje plány na reformu ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Milei zvíťazil aj vďaka sľubom, že ukončí "desaťročia bezuzdných štátnych výdavkov a zastaví úpadok Argentíny".



"Najskôr začneme s reformou štátu, aby sme veľmi rýchlo dali do poriadku verejné účty," povedal pre Radio Mitre.



V prvých rozhovoroch po voľbách načrtol svoju víziu. Povedal pritom, že má "jasný plán" na riešenie hyperinflácie, ktorá už dosiahla 140 %, a miery chudoby na úrovni 40 %.



Počas kampane Milei sľúbil, že sa zbaví chorej argentínskej meny peso, ktorú nahradí americký dolár. Chce sa zbaviť tiež centrálnej banky, ktorú obviňuje z vysokej inflácie tlačením peňazí na financovanie nadmerných vládnych výdavkov.



"Empirické dôkazy v argentínskom prípade hovoria, že ak dnes znížite emisie peňazí, zníženie inflácie potrvá 18 až 24 mesiacov," povedal.



Pokiaľ ide o plány reforiem, Milei uviedol, že "všetko, čo môže byť v rukách súkromného sektora, bude v rukách súkromného sektora" vrátane štátnej ropnej spoločnosti YPF a štátnych médií. Bude tiež presadzovať zrušenie prísnych kontrol kurzu meny, ale najskôr sa bude snažiť vyriešiť dlh vydaný centrálnou bankou.



"Ak sa problém centrálnej banky nevyrieši, tieň hyperinflácie nás bude neustále prenasledovať," upozornil.



Milei naznačil, že pred nástupom do úradu 10. decembra pocestuje súkromne do Spojených štátov a Izraela. Nový prezident zdedí krajinu, ktorej pokladnica je v červených číslach, a nad jeho nastupujúcou vládou sa týči dlh 44 miliárd USD (40,26 miliardy eur) od Medzinárodného menového fondu (MMF).



Riaditeľka MMF Kristalina Georgievová zablahoželala Mileiovi a povedala, že sa teší na spoluprácu a na "vypracovanie a realizáciu silného plánu na zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie inkluzívneho rastu pre všetkých Argentínčanov".



V pondelok je v Argentíne štátny sviatok, čo znamená, že vplyv víťazstva Mileia na peso sa oneskoril.



Argentína v predchádzajúcich rokoch prísne kontrolovala výmenný kurz pesa a prístup k dolárom, čo viedlo k prosperujúcemu čiernemu trhu s dolármi. Tento tzv. "modrý dolár" sa vymieňa za takmer trojnásobok hodnoty oficiálneho kurzu a analytici varujú, že peso je zrelé na prudkú devalváciu.



(1 EUR = 1,0928 USD)