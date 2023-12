Argentínska centrálna banka kľúčový úrok nezmenila

Buenos Aires 13. decembra (TASR) - Argentínska centrálna banka na svojom prvom zasadnutí po nástupe novej vlády svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila. Urobila tak v nadväznosti na sériu zmien v hospodárskej politike. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Argentínska centrálna banka ponechala v stredu svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 133 % a odstránila kapitálové kontroly.



Náklady na pôžičky tak zostávajú nezmenené aj napriek novej devalvácii oficiálneho výmenného kurzu pesa o 54 %, čo prinútilo prezidenta Javiera Mileiho oznámiť, že v nasledujúcich mesiacoch očakáva nárast spotrebiteľských cien o 20 - 40 %.



Nové argentínske vedenie oznámilo sériu zmien vo fiškálnej politike, vrátane znižovania výdavkov a zvyšovania daní. Minister hospodárstva Luis Caputo pritom v utorok (12. 12.) ohlásil devalváciu pesa o viac ako 50 % v rámci núdzových opatrení na pomoc ekonomike.



Tento rázny krok mení oficiálny prepočítavací kurz na 800 pesos za dolár z 365 pesos len niekoľko dní po nástupe prezidenta do funkcie.



Milei v kampani sľúbil, že sa zbaví pesa a nahradí ho dolárom, aby sa ekonomika vrátila na správnu cestu. Peso bolo roky umelo podporované prísnymi kapitálovými kontrolami a jeho hodnota sa tento rok oproti americkému doláru prepadla zhruba o 52 %.



Argentínska centrálna banka v predchádzajúcich rokoch tlačila viac pesos, aby pomohla vláde vyhnúť sa nesplateniu dlhu. To malo za následok prudký nárast cien.



Snaha o potlačenie hyperinflácie viedla argentínsku centrálnu banku v októbri k zvýšeniu základnej úrokovej sadzby na 133 %.



Caputo v utorok nespomenul žiadne plány na zbavenie sa pesa. Takzvaná dolarizácia by si od Argentíny vyžadovala, výmenu všetkých pesos v držbe obyvateľov a firiem za doláre a priradenie dolárovej hodnoty všetkým aktívam a kontraktom. Argentína však nemá dostatok dolárov na výmenu pesa. Je tiež nepravdepodobné, že by takáto výmena zachránila ekonomiku krajiny, ktorá sa zmieta v kríze.



Milei sa už od svojho nástupu do úradu stretol s najvyššími predstaviteľmi USA. A jeho ekonomický tím začal rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF).