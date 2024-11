Argentínska centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu

Buenos Aires 3. novembra (TASR) - Argentínska centrálna banka zredukovala v závere tohto týždňa kľúčovú úrokovú sadzbu o 500 bázických bodov. Urobila tak prvýkrát za takmer šesť mesiacov, keď naposledy znížila hlavnú úrokovú sadzbu v polovici mája. K redukcii prispelo ďalšie zmiernenie inflácie, pričom analytici očakávajú, že aj v ďalšom období sa bude rast spotrebiteľských cien spomaľovať. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Centrálna banka koncom týždňa oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu znížila na 35 % z pôvodnej úrovne 40 %. Na tú ju znížila v polovici mája, a to o 10 percentuálnych bodov. Najnovšia redukcia hlavnej úrokovej sadzby o 5 percentuálnych bodov predstavuje siedme zníženie od nástupu libertariána Javiera Mileia do úradu prezidenta v decembri 2023. Ten po prevzatí úradu spustil rozsiahle úsporné opatrenia s cieľom dostať extrémnu infláciu pod kontrolu.



Medzimesačná inflácia dosahovala vlani v decembri 25,5 %, v septembri tohto roka sa zmiernila už na 3,5 %. Navyše, analytici očakávajú, že za október (údaje budú zverejnené 12. novembra) sa rast spotrebiteľských cien opätovne zmierni.



V porovnaní s inými ekonomikami je však inflácia v Argentíne naďalej vysoká, keďže medziročne predstavovala v septembri 209 %. Aj tento údaj však znamená ďalšie zmiernenie inflácie, keď v auguste zaznamenala 236,7 %. Tohtoročné maximum dosiahla medziročná miera inflácie v apríli, a to na úrovni 292,2 %. To bol najprudší rast spotrebiteľských cien od roku 1991.



Mileova vláda svojimi rozsiahlymi úspornými opatreniami dokázala zredukovať infláciu aj rozpočtový deficit, opatrenia však prudko zvýšili mieru chudoby v krajine. Tá za 1. polrok tohto roka vzrástla už na takmer 53 %, zatiaľ čo v 2. polroku 2023 predstavovala necelých 42 %. Navyše, podiel obyvateľov žijúcich v extrémnej chudobe sa zvýšil na približne 18 % z takmer 12 % v druhej polovici minulého roka.