Argentínska ekonomika rástla v 1. kvartáli najprudšie za 2,5 roka

Buenos Aires 24. júna (TASR) - Ekonomika Argentíny vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o takmer 6 % a zaznamenala tak najvýraznejšie tempo rastu za 2,5 roka. Vývoj hospodárstva poukazuje na jeho výrazné zotavenie z minuloročnej recesie, aj keď niektoré problémy pretrvávajú. Údaje argentínskeho štatistického úradu INDEC zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt Argentíny vzrástol v 1. štvrťroku 2025 oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,8 %. Je to rast druhý kvartál v rade, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. Vo 4. štvrťroku 2024 dosiahol medziročný rast 2,1 %. Navyše, rast v 2. kvartáli bol najvyšší od 3. štvrťroka 2022, keď dosiahol 6 %.



Argentínska ekonomika sa tak postupne zotavuje z 1,5 roka trvajúceho poklesu. Ten trval od 2. štvrťroka 2023 do konca 3. kvartálu 2024, pričom najprudší pokles ekonomiky zaznamenala juhoamerická krajina v 2. kvartáli 2023, a to na úrovni 5,3 %.



Argentínsky prezident Javier Milei označil údaje o vývoji hospodárstva za „fantastické“, napriek tomu, že ekonómovia očakávali ešte výraznejšie tempo rastu. Počítali s tým, že argentínska ekonomika vzrastie o vyše 6 %.



Z jednotlivých oblastí hospodárstva ekonomiku výrazne podporili veľkoobchod a maloobchod, kde rast dosiahol 7,3 %. Darilo sa aj stavebníctvu a výrobe, pričom rast v týchto sektoroch dosiahol 6,1 %, respektíve 5,1 %. Veľkou mierou ekonomiku potiahol kľúčový agrosektor s rastom o 3,7 %, k čomu prispel fakt, že dôsledky minuloročného rekordného sucha pominuli.



Podľa ostatného prieskumu medzi ekonómami, ktorý uskutočnila argentínska centrálna banka, by ekonomika Argentíny mala zaznamenať tento rok rast o 5,2 %. Ak sa odhad naplní, bude to výrazný obrat v porovnaní s rokom 2024, za ktorý ekonomika klesla o takmer 2 %.