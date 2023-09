Argentínska ekonomika v 2. kvartáli klesla, prvýkrát za tri roky

Buenos Aires 20. septembra (TASR) - Ekonomika Argentíny klesla v 2. kvartáli medziročne o takmer 5 %. To je prvý pokles hospodárstva juhoamerickej ekonomiky za takmer tri roky, pod čo sa do veľkej miery podpísalo extrémne sucho. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics.



Argentínska ekonomika klesla v 2. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 4,9 % po raste v 1. kvartáli na úrovni 1,3 %. Výsledky za 2. kvartál predstavujú prvý medziročný pokles hrubého domáceho produktu (HDP) Argentíny od 4. štvrťroka 2020, keď HDP klesol o 4,3 %.



Výsledky boli horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí s poklesom počítali. Očakávali však, že ekonomika klesne maximálne o 4,8 %.



Do vývoja ekonomiky výrazne zasiahlo počasie. Extrémne sucho viedlo k výraznému poklesu úrod obilia. Práve agrosektor zaznamenal spomedzi jednotlivých odvetví hospodárstva najväčší prepad, oproti 2. kvartálu minulého roka o viac než 40 %.