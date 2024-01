Argentínska vláda očakáva za december infláciu zhruba 30 %

Buesnos Aires 3. januára (TASR) - Miera inflácie v Argentíne sa v decembri pravdepodobne pohybovala okolo úrovne 30 %. Uviedol to v stredu hovorca prezidenta Manuel Adorni na otázku novinára, či inflácia dosahuje túto úroveň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Adorni reportérovi počas tlačovej konferencie povedal, že oficiálne údaje zatiaľ nie sú k dispozícii, ale podľa odhadov miera inflácie dosiahla zhruba spomínanú úroveň.



Ak by sa to potvrdilo, priemerná miera inflácia v juhoamerickej krajine by v roku 2023 presiahla 200 %, čo je najviac za vyše tri desaťročia.



Oficiálny údaj bude zverejnený až 11. januára, ale miestne noviny Clarin začiatkom tohto týždňa informovali, že poradenské spoločnosti predpovedajú Argentíne za december infláciu približne 29 %.