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Argentínska vláda schválila rekordný projekt v oblasti LNG
Projekt podľa ministerstva umožní vývoz 12 miliónov ton LNG ročne.
Autor TASR
Buenos Aires 21. novembra (TASR) - Taliansky koncern Eni, argentínska firma YPF a investičná spoločnosť XRG, dcéra štátneho ropného koncernu Spojených arabských emirátov ADNOC, plánujú do roku 2030 spoločne investovať 25 miliárd dolárov (22,75 miliardy eur) do projektu výroby skvapalneného zemného plynu (LNG) v Argentíne, oznámil v piatok (20. 11.) argentínsky minister hospodárstva Luis Caputo. Projekt označil za najväčšiu investíciu v histórii juhoamerickej krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Hodnotiaca komisia schválila zaradenie projektu Argentina LNG, ktorý rozvíjajú spoločnosti YPF, Eni a XRG, do režimu zvýhodnených podmienok pre veľké investície. Ide o najväčšiu investíciu v histórii Argentíny. Projekt počíta s investíciou vo výške 25 miliárd USD v rokoch 2027 až 2030, pričom celková výška investícií má do roku 2050 dosiahnuť 50,75 miliardy USD,“ napísal Caputo na sociálnej sieti.
Projekt podľa ministerstva umožní vývoz 12 miliónov ton LNG ročne. Investície budú zahŕňať ťažbu v ložisku Vaca Muerta na juhu Argentíny, kde sa nachádzajú najväčšie zásoby ropy a plynu v krajine, ako aj výstavbu plynovodu a ropovodu vedúceho k pobrežiu provincie Río Negro. Tam budú v prevádzke dve plávajúce zariadenia na skvapalňovanie LNG, priblížil Caputo. Spoločnosti Eni, YPF a XRG už vo februári oznámili, že podpísali záväznú dohodu o účasti na projekte výroby LNG v Argentíne.
(1 EUR = 1,099 USD)
„Hodnotiaca komisia schválila zaradenie projektu Argentina LNG, ktorý rozvíjajú spoločnosti YPF, Eni a XRG, do režimu zvýhodnených podmienok pre veľké investície. Ide o najväčšiu investíciu v histórii Argentíny. Projekt počíta s investíciou vo výške 25 miliárd USD v rokoch 2027 až 2030, pričom celková výška investícií má do roku 2050 dosiahnuť 50,75 miliardy USD,“ napísal Caputo na sociálnej sieti.
Projekt podľa ministerstva umožní vývoz 12 miliónov ton LNG ročne. Investície budú zahŕňať ťažbu v ložisku Vaca Muerta na juhu Argentíny, kde sa nachádzajú najväčšie zásoby ropy a plynu v krajine, ako aj výstavbu plynovodu a ropovodu vedúceho k pobrežiu provincie Río Negro. Tam budú v prevádzke dve plávajúce zariadenia na skvapalňovanie LNG, priblížil Caputo. Spoločnosti Eni, YPF a XRG už vo februári oznámili, že podpísali záväznú dohodu o účasti na projekte výroby LNG v Argentíne.
(1 EUR = 1,099 USD)