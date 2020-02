Argentínsky dlh je podľa MMF neudržateľný

Buenos Aires 20. februára (TASR) - Dlh Argentíny je neudržateľný, oznámil to Medzinárodný menový fond (MMF) na záver svojej misie v juhoamerickej krajine. V tejto súvislosti vyzval na reštrukturalizáciu dlhu, ktorá sa do veľkej miery dotkne najmä súkromných veriteľov.



Po týždeň trvajúcich rokovaniach s argentínskou vládou MMF uviedol, že dlhová pozícia krajiny sa od ostatného hodnotenia v júli minulého roka "dramaticky zhoršila". Odvtedy hodnota pesa klesla o viac než 40 %, medzinárodné rezervy klesli zhruba o 20 miliárd USD (18,52 miliardy eur) a reálny hrubý domáci produkt (HDP) zaznamenal väčší pokles, než sa čakalo. Výsledkom bol rast verejného dlhu ku koncu minulého roka na takmer 90 % HDP.



"Vzhľadom na tento vývoj MMF hodnotí dlh Argentíny ako neudržateľný," uvádza sa v správe fondu po ukončení rozhovorov, na ktorú sa odvolala agentúra AFP. Fond zároveň vyzval na rokovania so súkromnými veriteľmi s cieľom veľkú časť dlhu reštrukturalizovať. Mnohí investori sa však podľa denníka Financial Times obávajú, že Argentína smeruje tento rok k neriadenému bankrotu.



Vláda nového prezidenta Alberta Fernándeza verí, že z celkového dlhu vo výške 311 miliárd USD sa jej podarí reštrukturalizovať dlh za 195 miliárd USD. V rámci tejto sumy je aj úver od MMF. Na tom sa Argentína a fond dohodli v roku 2018, pričom celková hodnota pôžičky bola stanovená na 57 miliárd USD. Z nej MMF vyplatil 44 miliárd USD. Zvyšných 13 miliárd USD Fernández po nástupe do funkcie odmietol, aby objem dlhu ešte viac nezvyšoval.



Čo sa týka úveru fondu, šéfka MMF Kristalina Georgievová v rozhovore pre agentúru Bloomberg uviedla, že fond očakáva splatenie celej uvoľnenej sumy 44 miliárd USD. "Bez debaty, toto je pre držiteľov dlhopisov zlá správa," povedal jeden z investorov. Podľa ďalšieho "sa v nasledujúcom období budú v Argentíne diať zaujímavé veci".



(1 EUR = 1,0800 USD)