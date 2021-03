Argentínsky dlh voči MMF je za súčasných podmienok nesplatiteľný

Buenos Aires 29. marca (TASR) - Argentínsky dlh voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF) je v pôvodnej podobe "nesplatiteľný". Vyhlásil to v nedeľu (28. 3.) prezident Alberto Fernández.



Fernández sa od svojho nástupu do funkcie v decembri 2019 snaží opätovne prerokovať niekoľko dlhov svojej krajiny so 45 miliónmi obyvateľov, ktorá od polovice roka 2018 zápasí s recesiou. "Dlh, ktorý sme zdedili, je za súčasných podmienok nesplatiteľný," povedal pre rozhlasovú stanicu Del Plata prezident. Argentína preto hľadá spôsoby, ako sa s fondom dohodnúť na čo najlepších podmienkach.



Minulý týždeň vycestoval minister hospodárstva Martin Guzmán do Washingtonu na stretnutie so šéfmi MMF. Po rokovaniach uviedol, že obe strany dosiahli "spoločné porozumenie v otázke potreby makroekonomickej udržateľnosti a zabezpečenia zotavenia sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19".



Argentína musí tento rok splatiť dlh za 3,5 miliardy USD (2,97 miliardy eur), ďalších 18 miliárd USD v roku 2022 a 19 miliárd USD v roku 2023. "Akú máme šancu zaplatiť v budúcom roku 18 miliárd USD? Žiadnu," skonštatoval prezident, podľa ktorého bude pre krajinu ťažké zohnať už tento rok peniaze na splatenie 3,5 miliardy USD. A ďalších 2,5 miliardy USD potrebuje na vyrovnanie dlhu voči tzv. Parížskemu klubu, skupine veriteľských krajín, ktorá sa snaží nájsť udržateľné riešenia pre štáty, ktoré majú problém s dlhmi.



Argentína získala pôžičku od MMF vo výške 44 miliárd USD za čias Fernándezovho predchodcu Mauricia Macriho. Fernández po nástupe do funkcie odmietol prijať zvyšok nevyčerpaného úveru. Vlani sa mu podarilo znovu prerokovať ďalšiu pôžičku vo výške 66 miliárd USD.



"Cieľom nie je nezaplatiť, ale skôr dosiahnuť dohodu, ktorá nám umožní udržať náš ekonomický plán rozvoja a rastu, a to bez toho, aby sme zabudli na 40 % populácie pod hranicou chudoby," uviedol v sobotu (27. 3.) pre televíziu C5N.



Ekonomika Argentíny v roku 2020 klesla o 9,9 %, pretože ju tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu. Aj inflácia sa vlani znížila, na 36,1 % z 53,8 % v roku 2019. Očakáva sa však, že tento rok inflácia opäť stúpne, a to na 48 %.



(1 EUR = 1,1782 USD)