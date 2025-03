Argentínsky prezident vyzýva na schválenie dohody o pôžičke od MMF

Buenos Aires 11. marca (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei v utorok požiadal zákonodarcov, aby schválili dohodu o pôžičke od Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá podľa neho vyčistí účty centrálnej banky krajiny a odstráni infláciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Dohoda s MMF stanovuje "splatenie úverového kapitálu počas obdobia do 10 rokov s odkladom splatnosti na štyri roky a šesť mesiacov", uvádza sa v dekréte, ktorý podpísal Milei. Nové finančné prostriedky, ktorých výška nebola špecifikovaná, sú doplnkom k 44 miliardám amerických dolárov (40,57 miliardy eura), ktoré už Argentína dlhuje medzinárodnému veriteľovi. Požičaná suma sa použije na zrušenie pokladničných poukážok v držbe centrálnej banky a na zaplatenie záväzkov v rámci programu MMF, uvádza sa v dekréte.



Výbor argentínskeho kongresu musí zaujať stanovisko k dekrétu do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia a následne o ňom môžu začať rokovať obe parlamentné komory. Cieľom dohody s MMF je obnoviť aktíva centrálnej banky, aby inflácia bola len zlou spomienkou na minulosť, napísal Milei.



Argentína má jednu z najvyšších mier inflácie na svete, ktorá v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka dosiahla 84,5 %. Odkedy Milei nastúpil do funkcie s programom znižovania výdavkov a riešenia problému s verejným dlhom sa rast cien spomalil a inflácia klesla z 211,4 % v roku 2023 na 117,8 % v minulom roku.



(1 EUR = 1,0845 USD)