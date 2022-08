Argorezort pripravil návrh na zabezpečenie energií pre potravinárstvo

Bratislava 15. augusta (TASR) - Agrorezort už pripravil návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý sa aktuálne finalizuje a mal by byť v krátkom čase predložený na rokovanie vlády. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý vyzval vládu, aby schválila kompenzácie extrémnych cien energií pre potravinárstvo.



Podľa MPRV od konca apríla do 10. júna mohli potravinári vyplniť dotazník, na základe ktorého im MPRV poskytlo mimoriadnu finančnú pomoc v situácii extrémneho zdražovania. Na túto pomoc bolo vyčlenených 8 miliónov eur, ktoré im po uzatvorení a vyhodnotení dotazníka zaslali do konca júla 2022.



"Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánujeme v druhom polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022," spresnil agrorezort.



Cieľom je podľa MPRV poskytnúť finančné prostriedky na úhradu časti prevádzkových nákladov potravinárskych podnikov, ktoré musia znášať a predstavujú pre nich relatívne veľkú záťaž. Poskytnutá pomoc pomôže zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti potravinárskych podnikov a zabezpečí, že na trhu zostane dostupná dostatočná likvidita.



"Prebehli konzultácie návrhu schémy štátnej pomoci s Protimonopolným úradom SR, aktuálne sa finalizujú podklady pre notifikačný proces a následne bude schéma zaslaná na notifikáciu Európskej komisii," doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



Agrorezort pripomenul otvorené, resp. vyhodnocované výzvy v súhrnnom objeme takmer 314 miliónov eur. "Z toho sa už vyhodnocuje výzva pre potravinárov za 170 miliónov eur, čo považujeme za mimoriadny úspech vzhľadom na kauzu Dobytkár a následné problémy PPA s akreditáciou po prevalení sa korupčných podvodov z čias minulej vládnej garnitúry v agrorezorte. Potravinári a medzi nimi pekári sa tak konečne dostanú aj k projektovým eurofondovým peniazom, o ktoré Slovensko takmer prišlo pre pôsobenie predošlej vlády vrátane pôsobenia pána Lapšanského na MPRV," dodal agrorezort.



Podľa SZPCC ceny energií majú extrémny dosah na odbytové ceny pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov. Situácia je neudržateľná a s vysokou pravdepodobnosťou čoskoro spôsobí obmedzenie výroby najmä menších pekární v regiónoch, ba dokonca zastavenie výrob. SZPCC preto vyzýva vládu, aby schválila systém kompenzácií extrémnych cien energií pre potravinársky sektor.