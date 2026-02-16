< sekcia Ekonomika
Arménsko, Moldavsko a Omán si polepšili v rebríčku rizikovosti OECD
Rozhodli o tom členské štáty Konsenzu OECD na januárovom zasadnutí Skupiny expertov pre riziko krajín (CREG).
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Tri štáty, Arménsko, Moldavsko a Omán, si polepšili v rebríčku rizikovosti krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Rozhodli o tom členské štáty Konsenzu OECD na januárovom zasadnutí Skupiny expertov pre riziko krajín (CREG). Informoval o tom v pondelok Pavol Adamka z Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (Eximbanka).
Zmena hodnotenia krajín odráža podľa neho najmä priaznivý makroekonomický vývoj, posilnenie fiškálnych ukazovateľov, pokračujúce reformy a rastúcu dôveru investorov. Pre exportno-úverové agentúry, akou je aj Eximbanka, tieto štáty aktuálne predstavujú nižšiu mieru rizika pri krytí obchodných a investičných transakcií.
„Rozhodnutia expertnej skupiny potvrdzujú, že kombinácia makroekonomickej stability a rastu, fiškálnej disciplíny a reformného úsilia sa premieta do zlepšenia rizikového profilu krajín. Prípad Arménska, Moldavska a Ománu ukazuje, že posilňovanie inštitúcií, diverzifikácia ekonomiky a zodpovedná hospodárska politika zvyšujú dôveru investorov aj v náročnom geopolitickom prostredí,“ zhodnotil námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Pavol Tavač.
Zlepšenie klasifikácie Arménska z kategórie 6 do kategórie 5 odráža stabilný a nadpriemerný hospodársky rast, pričom hrubý domáci produkt (HDP) krajiny by mal v rokoch 2025 a 2026 vzrásť približne o 5 %. Rast je podporovaný najmä silnými výsledkami v sektoroch služieb, stavebníctva a financií, ako aj pokračujúcimi investíciami. Vyšší ekonomický výkon prispieva k rastu vládnych príjmov a k znižovaniu závislosti krajiny od externého financovania.
Moldavsko si polepšilo z kategórie 7 do kategórie 6. Minulý rok predstavoval pre krajinu významný míľnik, keď ju po prvýkrát ohodnotili všetky tri hlavné svetové ratingové agentúry, čo signalizovalo jej vyššiu integráciu do medzinárodných úverových trhov. Zlepšenie klasifikácie podporili najmä prebiehajúce inštitucionálne reformy, pokrok v integrácii do EÚ a úzka spolupráca s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Svetovou bankou.
V prípade Ománu prišlo k zlepšeniu klasifikácie z kategórie 4 do kategórie 3. Krajina sa aktuálne nachádza na výrazne pozitívnej trajektórii v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Ekonomika expandovala a preukázala vysokú odolnosť voči šokom, podporená rastom HDP a výrazným posilnením fiškálnej a externej bilancie. Zlepšenie hodnotenia zo strany ratingových agentúr odráža zlepšovanie verejných a externých bilancií krajiny a rastúcu dôveru investorov.
