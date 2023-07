AROS: Vyššie ceny železničnej dopravy by ohrozili nákladných dopravcov

Bratislava 4. júla (TASR) - Nákladní železniční dopravcovia obdržali od Ministerstva dopravy (MD) SR návrh materiálu k nastaveniu udržateľnej stratégie poplatkov za železničnú dopravnú cestu. Odmietli ho ale v celom rozsahu, keďže podľa nich predstavuje riešenie v podobe zvýšenia cien. Následkom môžu byť miliónové straty pre nákladných železničných dopravcov. V utorok na to upozornila Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS).



"Znevýhodnenie nákladných železničných dopravcov na Slovensku by znamenalo presun ďalšieho objemu prevážaného tovaru na cesty, odklon mnohých tranzitných prepráv z našich železníc cez okolité štáty a všetky aspekty s tým súvisiace, obzvlášť v oblasti ekológie a trvale udržateľného rozvoja," vysvetlil prezident AROS Ján Biznár. Materiál je zároveň podľa asociácie v rozpore so záväzkami voči partnerom v Európskej únii, prijatím Bielej knihy o doprave sa totiž SR zaviazala prijať opatrenia na presun 30 % prepráv z cestnej na železničnú dopravu.



AROS žiada o zvolanie stretnutia dotknutých subjektov na prerokovanie stratégie spoplatnenia infraštruktúry nielen od roku 2024, ale aj v dlhodobom horizonte.



Rezort dopravy pre TASR reagoval, že nejde o zvýšenie ceny za dopravnú cestu, ale iba o zníženie zľavy.



"Toto opatrenie je stále len návrhom, o ktorom ešte bude odborná diskusia, a týka sa až roku 2024. Bude na samotných dopravcoch, ako sa vysporiadajú s prípadným znížením podpory za dopravnú cestu. Na tento rok bola takzvaná zľava z poplatkov za dopravnú cestu pevne stanovená a nebude sa na nej nič meniť," priblížilo ministerstvo s tým, že materiál je v štádiu vnútrorezortného pripomienkového konania. Hovoriť o projektoch, na ktoré sa financie využijú, je teda predčasné.



Ministerstvo sa tiež nestotožňuje s tvrdením, že sa znížia prostriedky na podporu dopravy na železnici. "Z dofinancovania údržby a opráv budú profitovať aj dopravcovia, keďže sa zvýši bezpečnosť a najmä kvalita koľají, čo v konečnom dôsledku zníži aj opotrebovanie ich techniky. Koniec koncov, po väčšom objeme financií určených na opravy a údržbu volajú v prvom rade samotní dopravcovia," dodalo MD.