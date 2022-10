Asociácia železničných dopravcov vyzýva na zastropovanie cien energií

Bratislava 20. októbra (TASR) – Energetická kríza sa dotkla aj železníc. Tie pre zmluvy s dodávateľmi prichádzajú o milióny eur. Odhadovaná strata za rok 2022 sa podľa nich môže vyšplhať až na 60 miliónov eur. Poukázala na to Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS). Vyzýva na zastropovanie a dohodu o pevnej cene za elektrinu, inak to železničná doprava nezvládne.



Železniční dopravcovia podľa AROS aktuálne platia dodávateľovi elektrickej energie, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), cenu 135 – 140 eur za megawatthodinu (MWh). Táto cena bola zmluvne dohodnutá medzi ŽSR a konkrétnym nákladným dopravcom koncom vlaňajška na obdobie tohto roka. Od marca 2022 sa však podľa asociácie situácia zmenila a ŽSR platia svojmu dodávateľovi spotové ceny na hodinovej báze za každý deň.



Cena za MWh sa tak podľa výkonného riaditeľa AROS Patrika Benku aktuálne dopočíta spätne ako mesačný priemer z denných priemerov daného mesiaca. "To v praxi znamená, že cenu za október sa my a následne aj dopravcovia dozvedia okolo 12. – 14. novembra. Až v tomto čase budú ŽSR vedieť, za koľko nakúpili v októbri," ozrejmil.



Asociácia dodala, že štát v septembri uvoľnil pre ŽSR 35 miliónov eur na financovanie nákladov nevyhnutných na fungovanie do konca roka 2022. Železnice z týchto prostriedkov uhradia prevádzkové a personálne výdavky. Dôvodom dofinancovania nad rámec rozpočtu sú vyššie ceny za služby a energie. To však podľa nákladných železničných dopravcov nebude stačiť.



"Zo strany štátu je jednoznačne potrebné zastropovanie cien elektrickej energie, možno podľa vzoru Českej republiky, kde okrem určenia maximálnej ceny elektriny existuje štatút tzv. štátneho dodávateľa energií, ktorý za stanovenú cenu musí pre vybrané priemyselné podniky a železničný sektor elektrinu dodať, inak železnice nebudú schopné konkurovať cestnej doprave," poznamenal Benka.



ŽSR podľa asociácie ponúkajú dohodu na pevnej cene mesačnej preddavkovej platby za elektrinu, ktorá bude určená neskôr a bude platná na celý rok 2023. "ŽSR momentálne vyhlásili verejné obstarávanie na výber dodávateľa trakčnej energie na rok 2023. Železnice oslovili všetkých dodávateľov energie na trhu, ktorí v rámci ponúk predložili svoje ponuky," priblížila hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Súťaží sa pritom podľa nej len o príplatok k spotovej hodinovej cene elektriny na burze, ktorý sa očakáva na úrovni okolo 10 eur/MWh, pričom vyhráva najnižšia ponuka. Ministerstvo dopravy je podľa ŽSR pri rokovaniach o zvýšených cenách súčinné.