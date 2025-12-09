< sekcia Ekonomika
Arriva aktualizuje názvy 477 autobusových zastávok v Nitrianskom kraji
V regióne Nové Zámky boli prijaté len štandardné aktualizácie cestovných poriadkov.
Autor TASR
Nitra 9. decembra (TASR) - Spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečuje regionálnu autobusovú dopravu v Nitrianskom kraji, pripravuje zmeny v regionálnej doprave. Platiť začnú od 14. decembra. Najväčšou je úprava a aktualizácia názvov 477 autobusových zastávok liniek spoločnosti v Nitrianskom kraji, informoval hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Keďže Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o ukončení prevádzky linky Partizánske/Topoľčany - Krnča - Solčany, dopravnú obslužnosť obce Krnča bude na základe poverenia Nitrianskeho samosprávneho kraja od 14. decembra zabezpečovať posilnená linka číslo 406 418 spoločnosti Arriva.
Na základe požiadavky obce Cabaj-Čápor zabezpečiť obslužnosť nového obytného projektu Nový Cabaj zriadil dopravca dve nové autobusové zastávky linky 403 428 Cabaj-Čápor, Muškátová a Cabaj-Čápor, Orgovánová.
