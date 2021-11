Arriva hlási zníženú obslužnosť liniek v BSK, dôvodom je COVID-19

Bratislava 29. novembra (TASR) - Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva hlási v pondelok zníženú obslužnosť regionálnych liniek, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 medzi vodičmi autobusov. Dopravca o tom informuje na sociálnej sieti.



V cestovných poriadkoch, ktoré Arriva zverejnila na pondelok i utorok (30. 11.), musia cestujúci naďalej počítať aj s niektorými ďalšími výpadkami autobusových spojov.



V piatok (26. 11.) vypršal dopravcovi čas, ktorý mu dal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na výrazné vyriešenie problému s výpadkom spojov v prímestskej doprave. Vedenie kraja pre TASR potvrdilo, že tento termín sa naplnil a začiatkom tohto týždňa chce verejnosť informovať o ďalšom postupe.



"Arriva avizovala, že predloží všetky požadované podklady, ktoré zdokladujú posun. BSK spolu s analytikmi z Bratislavskej integrovanej dopravy predložené dáta skontroluje a bude informovať verejnosť o svojich zisteniach, ako aj o ďalšom postupe," uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Arriva prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji od 15. novembra po tom, ako zvíťazila v tendri vyhlásenom BSK ešte v apríli 2020. Od svojho začiatku sa nový dopravca borí s nedostatkom vodičov. Chýbalo mu ich zhruba do 100. Spôsobuje to výpadky viacerých autobusových spojov najmä v okolí Pezinka a Senca. Droba ešte v polovici novembra avizoval, že pre tieto problémy dopravcu neminú vysoké sankcie.



Dopravca v uplynulých dňoch opakovane deklaroval snahu o vyriešenie problému a tvrdil, že sa situácia postupne zlepšuje. Riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva Slovensko Petra Helecz pre TASR uviedla, že náborová kampaň na vodičov autobusov je úspešná. Za prvý týždeň ich zazmluvnili viac ako 50. Minulý týždeň podľa nej dopravca vypravil vyše 66 percent spojov.



Keďže na septembrovú výzvu spoločnosti bývalí vodiči pôvodného dopravcu v kraji nereagovali, Arriva podľa Helecz dohodla príchod stoviek vodičov z Ukrajiny a 35 z Uzbekistanu. "Vodiči z Ukrajiny budú postupne prichádzať v decembri a začiatkom budúceho roka. Zo Slovenska tak momentálne môžeme prijať ešte asi 80 vodičov," priblížila.



Od štvrtka (25. 11.) zabezpečuje Arriva dopravnú obslužnosť aj mikrobusmi. K piatku sa to týkalo siedmich obehov vozidiel v okresoch Senec a Pezinok, ktoré sú najpostihnutejšie výpadkami spojov.