Arriva je pripravená na vodíkové projekty aj na Slovensku

Trnava 13. januára (TASR) - Spoločnosť Arriva je na Slovensku pripravená v partnerstve s mestami a samosprávnymi krajmi realizovať vodíkové projekty vo verejnej doprave. Na workshope o vodíkovej autobusovej doprave v Trnave, ktorý zorganizovala Národná vodíková asociácia Slovenska vo štvrtok (12. 1.), to potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Trnava Peter Nemec.



"Efektivita vodíkových článkov sa neustále zvyšuje, vďaka čomu sa autobusy s týmto pohonom stávajú spoľahlivou alternatívou k vozidlám využívajúcim naftu. Potvrdilo nám to aj intenzívne trojdňové testovanie vodíkového autobusu Caetano na jednej z mestských liniek v Trnave. Zavádzanie vodíkových autobusov si však vyžaduje väčšie úvodné investície do nákupu vozidiel, ale aj do novej infraštruktúry zahŕňajúcej čerpaciu stanicu a, samozrejme, výrobu 'zeleného' vodíka. O tom všetkom už dnes diskutujeme s našimi objednávateľmi, aby sme mohli využiť európske zdroje podpory na rozvoj čistej verejnej dopravy bez emisií," zdôraznil Nemec.



Workshop o vodíkových technológiách je súčasťou Stredoeurópskej H2 Bus Roadshow. Dopravca využil testovanie na bežnej linkovej trase na zber informácií od vodičov, čo sa týka jazdných vlastností, výkonu motora, zrýchlenia, jazdného komfortu, hlučnosti a tankovania. Vodiči hodnotili správanie sa vodíkového autobusu v reálnych podmienkach chladnejšieho zimného obdobia, ako aj jazdné parametre vozidla.