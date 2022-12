Arriva: Mestské a prímestské autobusy sú cez Vianoce v režime prázdnin

Bratislava 16. decembra (TASR) – Od 23. decembra do 8. januára 2023 budú autobusové spoje mestskej a prímestskej autobusovej dopravy premávať v prázdninovom režime a počas voľných dní v sviatočnom režime. Dopravu v tomto režime podľa platných cestovných poriadkov zabezpečia pre cestujúcich spoločnosti Arriva na Slovensku v sedemnástich mestách a piatich krajoch SR.



"Hoci počas vianočných sviatkov a školských prázdnin cestuje menej ľudí, verejná doprava musí aj v tomto období slúžiť cestujúcim a umožniť, aby sa dostali všade tam, kam potrebujú – do práce, na návštevu k rodine a blízkym, k lekárovi či do obchodu. Spojov však bude menej, preto odporúčame našim cestujúcim, aby pri plánovaní svojich ciest venovali pozornosť značkám v cestovných poriadkoch," podotkol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.