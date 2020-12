Arriva Nitra prehodnotí podanie námietky voči výsledkom súťaže

Nitra 1. decembra (TASR) – Spoločnosť Arriva Nitra prehodnotí podanie námietky voči výsledkom verejnej súťaže na nového prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Nitre. Vedenie firmy poukazuje na to, že víťaz súťaže, spoločnosť Transdev Morava, vznikla podľa dostupných informácií len týždeň pred podaním ponuky. Spoločnosť je súčasťou francúzskeho nadnárodného koncernu Transdev Group. Súčasnému poskytovateľovi nitrianskej MHD sa tiež nepozdáva ponúknutá cena, ktorá pripomína cenovú vojnu medzi dopravcami o linku Nitra – Bratislava pred niekoľkými rokmi.



„Cestujúci si pamätajú, že cestovanie za jedno euro trvalo veľmi krátko. Nekalé konkurenčné praktiky totiž nemávajú dlhé trvanie. Veríme, že vedenie mesta prehodnotí oba podozrivé momenty v súvislosti s víťazom – dátum vzniku spoločnosti a podozrivo nízku sumu, pri ktorej vznikajú pochybnosti o kvalite ponúkanej služby či o férových platoch pre vodičov autobusov a obslužný personál,“ uviedla Petra Helecz zo spoločnosti Arriva. "V súčasnosti plynie doba, počas ktorej môžu neúspešní uchádzači podať námietky voči súťaži. Počas tohto obdobia sa mesto Nitra nebude vyjadrovať k otázkam súvisiacim s touto témou," skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Verejnú súťaž v hodnote takmer 130 miliónov eur vyhlásilo mesto Nitra v auguste tohto roka. Prihlásili sa do nej traja uchádzači. Víťaz, spoločnosť Transdev Morava a spoločnosť TD Transport, ponúkol cenu za ročné služby v hodnote 9.881.136,30 eura, druhá akciová spoločnosť Arriva Nitra ponúkla 10.805.747,80 eura a dopravca akciová spoločnosť ČSAD Hodonín súťažil so sumou 11.461.584,05 eura.



Arriva má platnú zmluvu na zabezpečenie MHD v Nitre do konca budúceho roka. Podľa slov Helecz firma predložila do tendra ponuku, ktorá vychádza z dlhoročných skúseností s prevádzkou mestskej hromadnej dopravy v Nitre. „Okrem úplnej obnovy 84 autobusov, čo predstavuje investíciu približne vo výške 19 miliónov eur, sme v celkovej cene služby adekvátne ohodnotili aj mzdy vodičov. Koncom leta 2019 hrozil štrajk vodičov v MHD. S odborármi sme sa na dohodli na zvýšení miezd. Zvýšené mzdové náklady teraz zhoršujú konkurenčné postavenie Arrivy v tendri na zabezpečenie mestskej dopravy v Nitre,“ skonštatovala Helecz. Druhý dopravca podľa jej slov mohol pri podávaní ponuky počítať s nižšími nákladmi, keďže nemá zamestnancov, a teda ani platnú kolektívnu zmluvu. "K vyjadreniam spoločnosti Arriva sa nebudeme vyjadrovať," povedala konateľka spoločnosti Transdev Morava Pavla Struhalová.