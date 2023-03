Arriva: Počet cestujúcich sa za dva mesiace medziročne zvýšil o 31 %

Bratislava 22. marca (TASR) - Počet cestujúcich autobusmi spoločnosti Arriva sa za prvé dva mesiace tohto roku medziročne zvýšil o 31 %. Údaje tak potvrdzujú trend návratu cestujúcich do verejnej dopravy, informoval v stredu dopravca.



V januári a februári využilo služby prímestskej a mestskej dopravy, zabezpečovanej Arrivou, na Slovensku spolu 8,9 milióna cestujúcich, čo je o 2,1 milióna viac ako v rovnakom období minulého roku. Počas celého roku 2022 prepravila spoločnosť na Slovensku vyše 51 miliónov cestujúcich. Po očistení údajov o vplyvy zmien v portfóliu zmlúv jednotlivých dopravných spoločností v porovnaní s rokom 2021 to znamená, že počet cestujúcich sa medziročne zvýšil o 30 percent.



"Z údajov za prvé dva mesiace tohto roku je zrejmé, že trend návratu cestujúcich do verejnej dopravy stále pokračuje," uviedol hovorca spoločností Peter Stach. Je to podľa neho dobrá správa aj pre životné prostredie. "Je to zároveň povzbudenie pre mestské a krajské samosprávy, ktoré sú objednávateľmi služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy," dodal Stach.



Čísla totiž podľa hovorcu jednoznačne potvrdzujú, že prostriedky z verejných rozpočtov, vynaložené na verejnú dopravu, predstavujú investíciu, ktorá sa vráti v podobe zníženia počtu motorových vozidiel na cestách, vo zvýšení bezpečnosti na cestách, čistejšom ovzduší a vyššej kvalite života obyvateľov.



Najvyšší medziročný nárast v počte cestujúcich za január a február zaznamenala spoločnosť v mestskej autobusovej doprave v Trebišove, kde sa zvýšil počet cestujúcich o 104 %, v Nových Zámkoch (+48 %) a Senici (+41 %). K rekordérom však patria aj mestá Komárno (+37 %), Zlaté Moravce a Liptovský Mikuláš (obe +36 %) a Trnava (+35 %), uzavrel Stach.