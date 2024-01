Arriva prepravila vlani v Žilinskom kraji vyše 11 miliónov cestujúcich

Ružomberok 30. januára (TASR) - Spoločnosť Arriva prepravila vlani v Žilinskom kraji viac ako 11 miliónov cestujúcich. Je to nárast o 13 % v porovnaní s rokom 2022. Regionálnu autobusovú dopravu objednanú Žilinským samosprávnym krajom využilo 9,4 milióna cestujúcich, ďalších 1,6 milióna prepravili autobusy mestskej dopravy v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne. Informoval o tom hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.



Medziročný nárast počtu cestujúcich v regionálnej doprave na Orave a Liptove dosiahol 13 %. V Liptovskom Mikuláši zaznamenali 14-percentný nárast počtu cestujúcich. V roku 2023 tam využilo mestské autobusy viac než 1,1 milióna ľudí. Nárast zaevidovali aj v Dolnom Kubíne, a to 9 %.



"Viac cestujúcich zlepšuje ekonomickú udržateľnosť verejnej dopravy a pomáha aj životnému prostrediu, pretože vďaka tomu je na cestách menej osobných áut. Preto sme radi, že vďaka rozširovaniu obslužnosti územia v regiónoch Liptova a Oravy, posilňovaniu taktovej dopravy, no tiež investíciám do modernizácie našej flotily v Žilinskom kraji pokračoval trend návratu cestujúcich," uviedla výkonná riaditeľka Arriva Liorbus Jana Benčová.



V roku 2023 spoločnosť Arriva Liorbus zaviedla taktovú dopravu na viacerých mestských aj regionálnych linkách. Do vozového parku pribudlo 95 nových vozidiel, ktoré nasadili na autobusové linky v Žilinskom kraji.



Arriva vlani uviedla do prevádzky spolu 230 nových vozidiel v Košickom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Autobusy spoločnosti najazdili po Slovensku 79 miliónov kilometrov. Celkový objem investícií spoločností Arriva na Slovensku dosiahol v roku 2023 viac než 67 miliónov eur. Z toho vyše 27 miliónov eur tvorili nenávratné finančné príspevky z fondov Európskej únie.