Arriva spúšťa od začiatku apríla systém zdieľaných bicyklov v meste

Nitra 8. marca (TASR) – Spoločnosť Arriva spúšťa od 1. apríla plne funkčný systém zdieľaných bicyklov v meste Nitra. K doterajším siedmim pevným stanovištiam pribudne ďalších päť virtuálnych stanovíšť, pre užívateľov bude k dispozícii nová modernejšia aplikácia s názvom nextbike. Zdieľané bicykle budú užívateľom k dispozícii v závislosti od počasia až do konca novembra. „Budeme dbať na pravidelnú dezinfekciu bicyklov a zároveň vyzývať obyvateľov a návštevníkov mesta na zodpovedné používanie bicyklov s podmienkou dodržiavania bezpečnostných opatrení nosením rúška a rukavíc, či pravidelnou dezinfekciou rúk,“ uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku.



Na základe medzinárodných skúseností uprednostňuje dopravca riešenie bikesharingu so staničkovým systémom, čo znamená buď pevné, alebo virtuálne stanovištia. Každý, kto si chce zdieľaný bicykel požičať, má tak istotu, že ho na zvolenom mieste aj nájde. „Navyše tak zdieľané bicykle nie sú roztrúsené po meste a nie sú prekážkou na nevhodných miestach,“ skonštatovala Helecz.



K už existujúcim siedmim lokalitám na vypožičiavanie a vrátenie zdieľaných bicyklov pribudnú nové virtuálne stanovištia pri obchodných centrách, pri vybraných budovách Univerzity Konštantína Filozofa na Kraskovej 1 a pri ŠD Zobor, ale aj v mestskej časti Horné Krškany – Soda park. Ďalšie stanovištia plánuje Arriva vytvoriť na sídliskách Klokočina a Chrenová, zároveň plánuje spoluprácu aj so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.



Virtuálne stanovištia sú jednou z noviniek blížiacej sa sezóny arriva bike. Tento druh stanovíšť je vytvorený určením virtuálneho GPS okruhu, v ktorom je možné vypožičiavať a odovzdávať zdieľané bicykle. Namiesto označníka a stojanov na bicykle bude užívateľov o presnom umiestnení stanovišťa informovať značenie bieleho loga arriva bike na spevnených plochách príslušných miest. Aktualizovaná mapa systému arriva bike je implementovaná do užívateľskej aplikácie a zároveň ju záujemcovia nájdu aj na webovej stránke arriva.bike.