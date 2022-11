Arriva: Kľúčovou témou v roku 2023 bude reforma verejnej dopravy

Bratislava 15. novembra (TASR) – Kľúčovou pre odvetvie verejnej dopravy v roku 2023 bude diskusia o jej reforme, ako ju predpokladá plán obnovy. Samostatnou témou zrejme bude aj udržateľnosť financovania reformy a možné zvýšenie cien cestovného. V utorok počas stretnutia s novinármi to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan. Spoločnosť je zároveň pripravená zapojiť sa do tendrov na prevádzkovanie železničných tratí.



Návrh zákona o verejnej osobnej doprave spoločnosť víta. Mal by vytvoriť základ na zjednotenie tarifných a prepravných podmienok medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou.



S touto reformou je spojená aj udržateľnosť jej financovania. "Nejde len o nárast ceny pohonných látok či nákupnej ceny nových autobusov a vlakových súprav. Ceny cestovných lístkov sú dotované z daní a aby bola verejná doprava dlhodobo udržateľná, treba zvážiť úpravu cien smerom nahor. Bude to vyžadovať odvahu županov, respektíve primátorov miest, ale dnešná úroveň poskytovaných služieb im to umožňuje," skonštatoval Ivan, ktorý ku koncu tohto roka končí vo funkcii riaditeľa spoločnosti.



Arriva zároveň očakáva pokračovanie liberalizácie osobnej železničnej dopravy a vyhlásenie súťaží o ďalšie trate, pričom je pripravená zapojiť sa do tendrov. "Pri vyhlasovaní súťaží o ďalšie trate však bude veľmi dôležité dbať o udržateľnosť riešenia tak pre objednávateľa, ako aj pre cestujúcich i poskytovateľa," dodal šéf spoločnosti.



V budúcom roku tiež predpokladá pokračovanie súťaže o zamestnancov, a to nielen o vodičov. Za dôležité považuje Ivan zníženie minimálneho veku pre šoférov autobusov. Upozornil však, že tento samotný krok nespôsobí zvýšenie stavov vodičov, musia na tom pracovať aj dopravcovia. Spoločnosť sa súčasne plánuje obrátiť na príslušné ministerstvá s požiadavkou na novelizáciu zákona o organizácii pracovného času v doprave a zváženie zmeny Zákonníka práce, ktorá by umožnila vyplácanie 13. a 14. platu bez zaťaženia odvodmi.



Témou pre spoločnosť v budúcom roku bude aj testovanie a zavádzanie ďalších inovácií. Malo by ísť najmä o nové technológie v oblasti efektívnej jazdy a výkonu spojov, pilotný projekt testovania ekologickejších bŕzd či pilotný projekt zameraný na optimalizáciu údržby vozidiel.



Rok 2022 spoločnosť hodnotí ako úspešný, zaznamenala 25 % nárast počtu cestujúcich oproti roku 2021. Podľa Ivana to súvisí s návratom k bežnej prevádzke po koronakríze, ale aj s dokončenou modernizáciou vozidlového parku prakticky vo všetkých regiónoch, kde Arriva pôsobí. Spoločnosť zároveň obhájila v roku 2022 zmluvy na Orave a Liptove.



Arriva zároveň začala v novembri 2021 poskytovať služby cestujúcim v Bratislavskom kraji, pričom nedostatok vodičov autobusov spôsobil, že zo začiatku neobsluhovali všetky spoje. Tento problém však už je podľa šéfa spoločnosti vyriešený. Dodal, že prípadné ojedinelé výpadky sú bežné všade. "Buď z neočakávaných ochorení alebo neočakávanej havárie, alebo technického výpadku autobusu môže dôjsť k tomu, že náhle nevie systém zareagovať, ale nie je to systematické. To znamená, že neopakuje sa na tej istej linke celý týždeň výpadok," priblížil s tým, že na zabezpečenie plynulej dopravy má spoločnosť dostatok vodičov.