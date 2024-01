Arriva Trnava predstavila 74 nových autobusov pre prímestské linky

Trnava 10. januára (TASR) - Spolu 74 nových autobusov, ktoré budú slúžiť cestujúcim v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a Senica predstavila v stredu spoločnosť Arriva. Dopravca týmto krokom obmenil v posledných troch rokoch až 70 percent svojho vozidlového parku, ktorým zabezpečuje regionálnu dopravu v Trnavskom kraji. Do prevádzky nové vozidlá uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, generálny riaditeľ Arriva na Slovensku Michal Horák a generálny riaditeľ Arriva Trnava Peter Nemec.



Spoločnosť v Trnave za obdobie od roku 2021 do roku 2023 už rozšírila svoj vozidlový park o 56 nových autobusov, vďaka novému prírastku klesol priemerný vek autobusov spoločnosti v rámci TTSK z 8,9 na 3,6 roka. "Nákup 34 nízkopodlažných vozidiel za 7,7 milióna eur bol zabezpečený vďaka finančným prostriedkom z európskych zdrojov," uviedol Viskupič. Spolufinancovanie dopravcu predstavovalo desať percent z obstarávacej ceny. Podľa Nemca ďalších 40 novozaradených autobusov bolo zakúpených z vlastných prostriedkov spoločnosti a je štandardných. Všetky autobusy, ktorými spoločnosť disponuje na linkách prímestskej dopravy, sú klimatizované. Ďalšia suma 1,2 milióna eur bez DPH z európskych zdrojov bola zase vynaložená na vybavenie do vozidiel.



Všetky nové autobusy spĺňajú najprísnejšiu emisnú normu Euro 6, ich výbava zahŕňa elektronické tabule s označením linky, vnútorný informačný LCD panel pre lepšiu orientáciu a informovanosť cestujúcich. K výbave patrí bezdrôtové pripojenie na internet cez wifi a USB porty, kamerový systém. Nemec doplnil, že nové vozidlá disponujú možnosťou platby bankomatovými kartami a v budúcnosti bude možné platiť aj prostredníctvom QR kódu.



"Rok 2024 začíname s dobrou správou pre všetkých, ktorí využívajú verejnú autobusovú dopravu. Verím, že aj vďaka novým autobusom sa nám podarí motivovať ľudí, aby začali viac využívať služby, ktoré pre nich zabezpečujeme," povedal Viskupič. Dodal, že cestovanie prímestskou autobusovou dopravou v TTSK prechádza významnými zmenami, keď vlani zaviedli zónové členenie kraja a predplatné cestovné lístky.