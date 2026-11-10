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Horák: Väčšinu nákladov na autobusovú dopravu prenášame na samosprávy
Po znížení cestovného v regionálnych autobusoch o 50 percent podľa šéfa Arrivy sa verejná autobusová doprava stala viac atraktívna.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Autobusové spoločnosti v regionálnej prímestskej doprave prenášajú väčšinu nákladov vrátane zvýšených cien pohonných látok podľa zmlúv na objednávateľov, teda samosprávne kraje. Pre TASR to v utorok potvrdil generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák. „Je to viac než 90 percent. Obe strany plnia zmluvné podmienky, takže v tom problém nie je,“ povedal v súvislosti so zvýšenými cenami palív.
Zároveň ocenil prístup vlády pri podpore krajov, ktoré mohli dočasne znížiť cestovné v prímestskej autobusovej doprave na polovicu od 12. októbra. Ich rozpočty tak nie sú zaťažené v plnej výške, keďže ceny pohonných látok sú na historických maximách.
Po znížení cestovného v regionálnych autobusoch o 50 percent podľa šéfa Arrivy sa verejná autobusová doprava stala viac atraktívna. Dopravca po zavedení uvedenej zľavy zaznamenal priemerný medziročný rast záujmu cestujúcich o štyri percentá.
„Nedá sa povedať, že by to bol skokový nárast, ale zaznamenali sme plošne vo všetkých našich spoločnostiach nárast a záujem o verejnú autobusovú dopravu. Nárast sa premieta aj do vyťaženosti našich kapacít. Na niektorých spojoch sme zaznamenali znížený komfort vzhľadom na kapacitu cestujúcich a autobusu,“ uviedol Horák. Tam, kde môžu, podľa neho posilňujú napríklad spoje v rannej špičke.
Spoločnosť Arriva na Slovensku vo verejnej autobusovej doprave prepravila za deväť mesiacov tohto roka takmer 44 miliónov cestujúcich, čo je medziročne viac o 3,7 percenta. Ako dopravca informoval, v mestskej doprave počet jej cestujúcich vzrástol o 5,5 percenta a v regionálnej doprave o tri percentá.
Arriva v SR v tomto roku preinvestuje z vlastných zdrojov takmer 19 miliónov eur, v roku 2027 by to malo byť 23 miliónov eur. Najväčšiu investíciu predstavuje každoročne plánovaná obnova vozidlového parku. Ďalších 10 miliónov eur predstavujú nenávratné finančné zdroje z eurofondových projektov na modernizáciu a dekarbonizáciu verejnej dopravy.
Zároveň ocenil prístup vlády pri podpore krajov, ktoré mohli dočasne znížiť cestovné v prímestskej autobusovej doprave na polovicu od 12. októbra. Ich rozpočty tak nie sú zaťažené v plnej výške, keďže ceny pohonných látok sú na historických maximách.
Po znížení cestovného v regionálnych autobusoch o 50 percent podľa šéfa Arrivy sa verejná autobusová doprava stala viac atraktívna. Dopravca po zavedení uvedenej zľavy zaznamenal priemerný medziročný rast záujmu cestujúcich o štyri percentá.
„Nedá sa povedať, že by to bol skokový nárast, ale zaznamenali sme plošne vo všetkých našich spoločnostiach nárast a záujem o verejnú autobusovú dopravu. Nárast sa premieta aj do vyťaženosti našich kapacít. Na niektorých spojoch sme zaznamenali znížený komfort vzhľadom na kapacitu cestujúcich a autobusu,“ uviedol Horák. Tam, kde môžu, podľa neho posilňujú napríklad spoje v rannej špičke.
Spoločnosť Arriva na Slovensku vo verejnej autobusovej doprave prepravila za deväť mesiacov tohto roka takmer 44 miliónov cestujúcich, čo je medziročne viac o 3,7 percenta. Ako dopravca informoval, v mestskej doprave počet jej cestujúcich vzrástol o 5,5 percenta a v regionálnej doprave o tri percentá.
Arriva v SR v tomto roku preinvestuje z vlastných zdrojov takmer 19 miliónov eur, v roku 2027 by to malo byť 23 miliónov eur. Najväčšiu investíciu predstavuje každoročne plánovaná obnova vozidlového parku. Ďalších 10 miliónov eur predstavujú nenávratné finančné zdroje z eurofondových projektov na modernizáciu a dekarbonizáciu verejnej dopravy.