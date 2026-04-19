< sekcia Ekonomika
Arriva vyzvala zavádzať ciele na zvýšenie podielu verejnej dopravy
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Verejná doprava na Slovensku zabezpečuje 28 % všetkých prepravných výkonov, na osobné automobily pripadá 63 %. Na dôraznejšie zavádzanie jasných cieľov v podobe zvýšenia podielu verejnej dopravy na celkovom dopravnom mixe na národnej, regionálnej, mestskej aj európskej úrovni vyzval pri príležitosti historicky prvého Svetového dňa verejnej dopravy (17. 4.) osobný dopravca Arriva. Väčšia istota do budúcnosti by podľa neho uvoľnila dlhodobé investície do technológií, vozového parku, dep, staníc a zákazníckej skúsenosti.
Lepšie systémy verejnej osobnej dopravy sú nevyhnutné nielen z environmentálnych dôvodov, ale aj pre ekonomickú odolnosť, energetickú bezpečnosť a sociálnu mobilitu. „Nedávna nestabilita na energetickom trhu ukázala, že doprava je veľmi citlivá na vonkajšie vplyvy. V priebehu času môže zvýšenie počtu ľudí využívajúcich verejnú osobnú dopravu - spolu s elektrifikáciou vozového parku - túto citlivosť znížiť a zároveň znížiť emisie, zmierniť dopravné zápchy, zlepšiť kvalitu ovzdušia a podporiť verejné zdravie,“ zdôraznil generálny riaditeľ skupiny Arriva Gianfranco Sgro.
Ak sa má verejná doprava stať prirodzenou voľbou pre stále viac ľudí, podľa dopravcu je potrebné pokračovať v investíciách do modernejších vozidiel, kvalitnej infraštruktúry, digitalizácie a jednoduchšieho cestovania. Takéto investície vyžadujú jasné ciele pri zvyšovaní podielu verejnej dopravy, ktoré by dopravcom aj objednávateľom verejnej dopravy poskytli viac istoty do budúcnosti.
„Vplyv cieľov smerujúcich k zvyšovaniu podielu cestujúcich je potrebné posilňovať nielen v legislatíve, ale napríklad aj vo verejných súťažiach na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme. To pomôže dopravcom pri plánovaní dlhodobých investícií a zvyšovaní ich efektivity,“ uviedol generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák.
Arriva pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najväčším súkromným prepravcom v autobusovej doprave v SR. V Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji zabezpečuje mestskú, regionálnu, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Zamestnáva vyše 2500 pracovníkov, prevádzkuje viac ako 1350 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.
Skupina Arriva poskytuje osobnú dopravu v 11 európskych krajinách autobusmi, vlakmi, autokarmi, električkami, vodnými autobusmi, zdieľaním bicyklov, dopravnými riešeniami na požiadanie a spoločnosťou pre lízing koľajových vozidiel. Zamestnáva približne 35.670 ľudí, ročne prepraví približne 1,5 miliardy cestujúcich.
