ARTAV žiada o usmernenie pre rozhodnutie ÚS o rozpočítavaní tepla
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV) Slovensko žiada Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o usmernenie, ako postupovať pri ročnom vyúčtovaní tepla, ktoré má byť vlastníkom doručené do konca mája. Ústavný súd (ÚS) totiž rozhodol, že časť vyhlášky, ktorá do rozpočítavania nákladov za teplo zahŕňa aj byty s individuálnym vykurovaním, je protiústavná.
„Ak nález ÚS vyjde v Zbierke zákonov pred týmto termínom, doterajšie pravidlá nemusia platiť, no nové zatiaľ neexistujú. Ak ministerstvo rýchlo nezasiahne, bytové domy zaplaví vlna reklamácií, súdnych sporov a hrozí kolaps celého vyúčtovacieho procesu,“ upozorňuje asociácia.
MH má podľa nej spresniť, či sa má ústavný nález uplatniť aj za dodávku tepla v roku 2025, či majú správcovia pozastaviť distribúciu vyúčtovaní alebo ich vyúčtovať podľa starých pravidiel a následne spraviť opravné a tiež ako postupovať v domoch, kde časť vlastníkov už vyúčtovanie dostala a časť by ho dostala až po zverejnení nálezu v zbierke zákonov. ARTAV chce tiež od rezortu vedieť, kto ponesie finančnú zodpovednosť za zvýšené náklady, ak bude nutné vyúčtovania stornovať a prerábať.
Asociácia tiež upozorňuje, že ak odpojené byty prestanú v dôsledku nálezu participovať na základnej zložke nákladov na teplo, ich finančné zaťaženie sa automaticky presunie na vlastníkov, ktorí zostali pripojení na systémy centrálneho zásobovania teplom. To považuje asociácia za nespravodlivé a diskriminačné voči väčšine občanov. Podľa nej ÚS nespochybnil, že odpojení vlastníci profitujú z prestupov tepla od susedov a z vykurovania spoločných priestorov. „Spochybnil len legislatívnu formu, akou boli tieto poplatky určené,“ dodala.
ÚS začiatkom mája rozhodol, že ustanovenia v paragrafe 7, odsek 5 a v paragrafe 8, odsek 4 a 5 vyhlášky nie sú podľa ÚS v súlade s ústavou, ako aj dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a zákonom o tepelnej energetike. Ustanovenia vyhlášky na ÚS napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR.
