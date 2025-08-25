Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Ekonomika

Artémis zvažuje predaj podielu vo výrobcovi športovej obuvi Puma

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Medzi firmami, ktoré podľa informácií médií Artémis kontaktoval, sú čínski výrobcovia športového oblečenia Anta Sports Products a Li-Ning.

Autor TASR
Paríž/Herzogenaurach 25. augusta (TASR) - Investičný holding Artémis zvažuje riešenia pre svoj takmer 30-percentný podiel v nemeckom výrobcovi športovej obuvi a oblečenia Puma. Ako jednu z možností nevylučuje ani predaj podielu. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Správy o prípadnom predaji podielu zvýšili cenu akcií nemeckej firmy o takmer pätinu.

Bloomberg citoval nemenované zdroje, podľa ktorých rodina Pinaultovcov vlastniaca holding Artémis spolupracuje s poradenskými skupinami na zhodnotení možností pre svoj podiel vo firme Puma. Podľa agentúry sa obrátila aj na potenciálnych kupcov, čo však neznamená, že nakoniec k predaju dôjde. Napriek tomu, akcie Pumy, ktoré za ostatný rok stratili z pôvodnej hodnoty viac než polovicu, vzrástli do 16.00 h SELČ o 18 %.

Medzi firmami, ktoré podľa informácií médií Artémis kontaktoval, sú čínski výrobcovia športového oblečenia Anta Sports Products a Li-Ning. Obrátil sa však aj na americké spoločnosti a štátne investičné fondy v krajinách Blízkeho východu.

Holding Artémis, ktorý vlastní viacero aktív v sektore luxusu, športu, umenia a zábavy, sa dostal do zvýšenej pozornosti investorov po tom, ako agentúra Reuters oznámila, že naakumuloval vysoký objem dlhov a plánuje svoje investície diverzifikovať. Holding však v júli uviedol, že problémy s likviditou nemá.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb