Artémis zvažuje predaj podielu vo výrobcovi športovej obuvi Puma
Autor TASR
Paríž/Herzogenaurach 25. augusta (TASR) - Investičný holding Artémis zvažuje riešenia pre svoj takmer 30-percentný podiel v nemeckom výrobcovi športovej obuvi a oblečenia Puma. Ako jednu z možností nevylučuje ani predaj podielu. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Správy o prípadnom predaji podielu zvýšili cenu akcií nemeckej firmy o takmer pätinu.
Bloomberg citoval nemenované zdroje, podľa ktorých rodina Pinaultovcov vlastniaca holding Artémis spolupracuje s poradenskými skupinami na zhodnotení možností pre svoj podiel vo firme Puma. Podľa agentúry sa obrátila aj na potenciálnych kupcov, čo však neznamená, že nakoniec k predaju dôjde. Napriek tomu, akcie Pumy, ktoré za ostatný rok stratili z pôvodnej hodnoty viac než polovicu, vzrástli do 16.00 h SELČ o 18 %.
Medzi firmami, ktoré podľa informácií médií Artémis kontaktoval, sú čínski výrobcovia športového oblečenia Anta Sports Products a Li-Ning. Obrátil sa však aj na americké spoločnosti a štátne investičné fondy v krajinách Blízkeho východu.
Holding Artémis, ktorý vlastní viacero aktív v sektore luxusu, športu, umenia a zábavy, sa dostal do zvýšenej pozornosti investorov po tom, ako agentúra Reuters oznámila, že naakumuloval vysoký objem dlhov a plánuje svoje investície diverzifikovať. Holding však v júli uviedol, že problémy s likviditou nemá.
