Arval BNP Paribas rozširuje podnikanie,zamestnať chce ďalších 200 ľudí

Bratislava 13. septembra (TASR) - Nadnárodná skupina Arval BNP Paribas, ktorá v 30 krajinách sveta poskytuje operatívny lízing, pokračuje v rozširovaní svojich aktivít na Slovensku. V bratislavskom Arval Competence Center (ACCB) plánuje do konca roka 2025 prijať k súčasným približne 300 zamestnancom ďalších 200 nových ľudí, informovala v stredu spoločnosť.



ACCB poskytuje komplexné podporné služby pre zahraničné firmy spadajúce pod nadnárodnú skupinu. Firma pritom ponúka pozície s vyššou pridanou hodnotou a príležitosť dáva najmä záujemcom so znalosťou rôznych cudzích jazykov vrátane ukrajinčiny. "Naše pracovné prostredie je medzinárodné. Už dnes zamestnávame viacero ukrajinsky hovoriacich pracovníkov a sme otvorení prijať ďalších," priblížila riaditeľka ľudských zdrojov Sonia Kania.



Arval Competence Center so sídlom v Bratislave podporuje komplexnými službami až 23 krajín. Od roku 2015 sa spoločnosť zameriava aj na zaistenie technickej a finančnej podpory, konzultačných i outsourcingových služieb, no zároveň pôsobí vo všetkých oblastiach, ktoré sú spojené s poskytovaním operatívneho lízingu.