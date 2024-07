Arval: Lehoty na dodanie nových vozidiel sa skrátili na dva až tri mes

Bratislava 7. júla (TASR) - Čakacie lehoty na dodanie nových automobilov sa v súčasnosti skrátili na dva až tri mesiace. V predchádzajúcich rokoch pritom na niektoré modely áut ľudia čakali aj 18 mesiacov. Zapríčinila to najmä výroba v automobilkách, keď nebol dostatok súčiastok a čipov. Informovala o tom spoločnosť Arval Slovakia.



Dlhé čakacie lehoty, kým si mohli zákazníci vyzdvihnúť niektoré modely áut, sú už minulosťou. Situácia s dodávaním nových automobilov sa od konca minulého roka vracia späť do obdobia spred pandémie COVID-19. Neplatí to však pri úplne všetkých autách. "Stále existujú modely a automobilky, kde trvá dodanie nového auta aj deväť až desať mesiacov," uviedol generálny riaditeľ Arval Slovakia Marian Burian.



Dodal, že pri niektorých modeloch alebo značkách áut sa dodacia lehota môže skrátiť na dva až tri mesiace, čo je pre zákazníkov veľmi pozitívne. Ak ľudia nechcú čakať, tak si môžu auto aj prenajať a vyzdvihnúť si ho v predajni do 48 hodín. Burian upozornil, že ak zákazník chce auto so špecifickými požiadavkami, tak si naň bude musieť počkať. "V takom prípade vieme klientovi poskytnúť dočasné auto, na ktorom môže jazdiť, kým príde auto podľa jeho požiadaviek," vysvetlil.



Mnohí ľudia majú podľa neho záujem aj o dlhodobý prenájom vozidiel, ktorý môže trvať od dvoch do piatich rokov.