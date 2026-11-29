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Arval: Mobilita naberá na význame, pozornosť jej venuje 93 % firiem
Príspevok na auto alebo peňažný príspevok poskytuje pracovníkom 22 % firiem, krátkodobý či strednodobý prenájom vozidiel zamestnancom využíva 20 %.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Mobilite zamestnancov venujú slovenské firmy čoraz väčšiu pozornosť. Aspoň jedno opatrenie v tejto oblasti zaviedlo alebo plánuje v najbližších troch rokoch zaviesť 93 % firiem. Oproti minuloročným 81 % tak ide o citeľný nárast. Firmy využívajú rôzne možnosti na podporu dopravy zamestnancov, od preplácania nákladov na verejnú dopravu až po zdieľanie vozidiel. Vyplýva to z barometra mobility a vozového parku 2026 spoločnosti Arval, do ktorého sa na Slovensku zapojilo 300 spoločností.
„Medzi najčastejšie opatrenia, ktoré firmy zavádzajú v oblasti zamestnaneckej mobility, patrí rozpočet na mobilitu. Túto možnosť uviedlo v prieskume 33 % spoločností. Nasleduje preplácanie nákladov na verejnú dopravu, ktoré uviedlo 31 % firiem,“ priblížil generálny manažér Arval Slovakia Marian Burian.
Príspevok na auto alebo peňažný príspevok poskytuje pracovníkom 22 % firiem, krátkodobý či strednodobý prenájom vozidiel zamestnancom využíva 20 %. Zdieľanie vozidiel (carsharing), pri ktorom jedno firemné auto využíva v rôznom čase viacero ľudí, používa alebo plánuje zaviesť 10 % spoločností. Ďalších 19 % využíva alebo zvažuje využívať zdieľanie jázd (carpooling), teda spoločné cestovanie viacerých zamestnancov jedným autom rovnakým alebo podobným smerom.
Za rastúcim záujmom o mobilitu zamestnancov sú najmä personálne dôvody. Potreby súvisiace s ľudskými zdrojmi uviedlo v prieskume 48 % spoločností, či už ide o získavanie nových talentov alebo udržanie existujúcich zamestnancov. Nasledujú dôvody súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou firiem (46 %) a snaha posilniť značku a atraktivitu spoločnosti ako zamestnávateľa (27 %).
Popri mobilite zamestnancov sa firmy pripravujú aj na nové výzvy spojené so správou svojich vozových parkov. Prispôsobenie sa reštriktívnym verejným opatreniam voči vozidlám so spaľovacím motorom označilo 31 % slovenských fleet manažérov za jednu z troch najväčších výziev nasledujúcich troch rokov. Nasleduje zavádzanie technológií na báze alternatívnych energií (25 %) a snaha zmierniť rast celkových nákladov na vlastníctvo vozidiel (24 %). „Poradie najväčších výziev zostalo v porovnaní s rokom 2025 stabilné a zároveň zodpovedá európskemu priemeru,“ dodal Burian.
Pri zvládaní týchto výziev firmy hľadajú aj nové technologické riešenia, ktoré by im pomohli efektívnejšie spravovať vozové parky. Podporu v oblasti riadenia výkonnosti flotily by privítalo 40 % fleet manažérov. Najväčší záujem majú o automatizované monitorovanie výkonu vozidiel a prediktívnu údržbu (18 %), monitorovanie a optimalizáciu spotreby paliva (14 %) či komplexný softvér alebo platformu na správu vozového parku (12 %).
Arval Slovakia sa špecializuje na komplexné služby v oblasti lízingu vozidiel pre malé, stredné a veľké spoločnosti, je členom finančnej skupiny BNP Paribas.
„Medzi najčastejšie opatrenia, ktoré firmy zavádzajú v oblasti zamestnaneckej mobility, patrí rozpočet na mobilitu. Túto možnosť uviedlo v prieskume 33 % spoločností. Nasleduje preplácanie nákladov na verejnú dopravu, ktoré uviedlo 31 % firiem,“ priblížil generálny manažér Arval Slovakia Marian Burian.
Príspevok na auto alebo peňažný príspevok poskytuje pracovníkom 22 % firiem, krátkodobý či strednodobý prenájom vozidiel zamestnancom využíva 20 %. Zdieľanie vozidiel (carsharing), pri ktorom jedno firemné auto využíva v rôznom čase viacero ľudí, používa alebo plánuje zaviesť 10 % spoločností. Ďalších 19 % využíva alebo zvažuje využívať zdieľanie jázd (carpooling), teda spoločné cestovanie viacerých zamestnancov jedným autom rovnakým alebo podobným smerom.
Za rastúcim záujmom o mobilitu zamestnancov sú najmä personálne dôvody. Potreby súvisiace s ľudskými zdrojmi uviedlo v prieskume 48 % spoločností, či už ide o získavanie nových talentov alebo udržanie existujúcich zamestnancov. Nasledujú dôvody súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou firiem (46 %) a snaha posilniť značku a atraktivitu spoločnosti ako zamestnávateľa (27 %).
Popri mobilite zamestnancov sa firmy pripravujú aj na nové výzvy spojené so správou svojich vozových parkov. Prispôsobenie sa reštriktívnym verejným opatreniam voči vozidlám so spaľovacím motorom označilo 31 % slovenských fleet manažérov za jednu z troch najväčších výziev nasledujúcich troch rokov. Nasleduje zavádzanie technológií na báze alternatívnych energií (25 %) a snaha zmierniť rast celkových nákladov na vlastníctvo vozidiel (24 %). „Poradie najväčších výziev zostalo v porovnaní s rokom 2025 stabilné a zároveň zodpovedá európskemu priemeru,“ dodal Burian.
Pri zvládaní týchto výziev firmy hľadajú aj nové technologické riešenia, ktoré by im pomohli efektívnejšie spravovať vozové parky. Podporu v oblasti riadenia výkonnosti flotily by privítalo 40 % fleet manažérov. Najväčší záujem majú o automatizované monitorovanie výkonu vozidiel a prediktívnu údržbu (18 %), monitorovanie a optimalizáciu spotreby paliva (14 %) či komplexný softvér alebo platformu na správu vozového parku (12 %).
Arval Slovakia sa špecializuje na komplexné služby v oblasti lízingu vozidiel pre malé, stredné a veľké spoločnosti, je členom finančnej skupiny BNP Paribas.