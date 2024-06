Arval: Priemerná cena auta na lízing sa približuje k 26.000 eur

Bratislava 9. júna (TASR) - Priemerná hodnota áut prenajatých na operatívny lízing na Slovensku počas prvých troch mesiacov tohto roka prekročila 25.700 eur. Priemer minulého roka bol pritom o približne 700 eur nižší. Investície firiem do nových vozidiel prenajatých prostredníctvom operatívneho lízingu takmer neustále rastú. Vyplýva to z údajov lízingovej spoločnosti Arval Slovakia.



"V prvých troch mesiacoch tohto roka predstavovala priemerná hodnota áut prenajatých prostredníctvom operatívneho lízingu 25.786 eur," vyčíslil generálny riaditeľ Arval Slovakia Marian Burian. Za celý rok 2023 pritom dosiahla cena úroveň 25.076 eur. Jedinou výnimkou, kedy ceny medziročne klesli, bol rok 2022, a to z 22.820 eur v roku 2021 na 22.242 eur v roku 2022. Klienti si podľa Buriana vyberajú prevažne strednú triedu vozidiel a počas rokov výrazne nemenia skladbu modelov áut, pre ktoré sa rozhodujú.



Burian dodal, že ceny nových áut v posledných dvoch rokoch narástli. Dôvodom bola predovšetkým inflácia či nedostatok niektorých súčiastok, čím sa predlžovala výroba vozidiel. "V súčasnosti je situácia s cenami áut rôznorodá. Väčšina automobiliek drží medziročné ceny áut mierne zvýšené, ale potom sa to snaží pri nákupe kompenzovať zľavou, prípadne poskytnú zimné pneumatiky alebo servis zadarmo," priblížil Burian. Skôr vo výnimočných prípadoch sa podľa jeho slov niektorí výrobcovia rozhodnú ísť cestou mierneho zlacňovania áut v porovnaní s minulým rokom.