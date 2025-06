ASAI vypracovala prvý etický kódex o umelej inteligencii na Slovensku

Bratislava 23. júna (TASR) - Asociácia pre umelú inteligenciu (ASAI) vypracovala prvý etický kódex pre vývoj, implementáciu a používanie umelej inteligencie (AI) na Slovensku. Ide o základný rámec pravidiel, akým spôsobom označovať diela, ktoré boli vytvorené prostredníctvom AI. Vychádza z princípov, štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií, ako je UNESCO, OSN či Rada Európy. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedli zástupcovia ASAI.



„Naším cieľom je budovať dôveru v umelú inteligenciu a zároveň ochrániť hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť - transparentnosť, rovnosť, ochrana súkromia, ale aj inovácie. Tento kódex je prvým krokom k tomu, aby Slovensko malo pevne ukotvené štandardy v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti,“ povedal predseda Správnej rady ASAI Robert Gašparovič.



Člen predstavenstva Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) Tomáš Mikš spresnil, že ide o dokument, ktorý má prispieť k ochrane autorských práv, ale aj spotrebiteľa. V rámci kódexu je podľa neho dôležitá najmä zodpovednosť tých, ktorí vyvíjajú a prevádzkujú AI systémy a z nich následne vytvárajú výstupy. Ďalej je to aj transparentnosť výstupov voči používateľom, keďže v súčasnosti nemá nikto prehľad o tom, či vytvorené dielo vzniklo prostredníctvom umelej inteligencie alebo človekom. Okrem toho etický kódex odporúča aj priame postupy napríklad vo vzťahu k takzvaným deepfake videám, falošnému zvukovo-obrazovému digitálnemu obsahu.



Ak sa budú firmy a rôzne organizácie na Slovensku riadiť týmto kódexom, tak naberú podľa Gašparoviča status dôveryhodnosti. Na druhej strane pri nedodržiavaní základných pravidiel budú pôsobiť pre spotrebiteľov netransparentne alebo môžu nadobudnúť pocit, že ich uvádzajú do omylu.



Na kódexe pracovali členovia ASAI od októbra 2024, pričom sa na jeho tvorbe podieľali rôzne inovatívne spoločnosti, zástupcovia mediálnych domov, advokáti či vysokoškolskí pedagógovia. Kódex stanovuje všeobecné pravidlá v oblastiach, ako sú ochrana osobných údajov, transparentnosť algoritmov, označovanie AI generovaného obsahu či ochrana zraniteľných skupín. Zároveň slúži ako základ pre budúce sektorové kódexy, napríklad pre médiá, zdravotníctvo, bankovníctvo alebo verejnú správu. Jeho prijatie je dobrovoľné.