Bratislava 30. spetembra (OTS) - ASB GALA každoročne oceňuje spoločnosti a osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo, architektúru, ale aj pre mestá a obce. Nebolo tomu inak ani tento rok, 26. september patril významnému výročnému oceneniu. Komu tlieskalo zaplnené hľadisko bratislavského hotela?Posledný septembrový týždeň bol výnimočný vďaka odovzdávaniu ocenení 18. ročníka ASB GALA 2024. Aj tentoraz sa konalo v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton, kde sa zišli tie najlepšie stavebné a developerské spoločnosti a významné osobnosti celého odvetvia.Najvýraznejšie zarezonovalo ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2024. Rozhodnutie odbornej poroty bolo v súlade s tým, ako hlasovali čitatelia na webe www.asb.sk . Sošky poputovali Romanovi Talašovi a Matejovi Siebertovi, zakladateľom architektonického ateliéru SIEBERT + TALAŠ.Stoja za projektmi ako Autobusová stanica Mlynské Nivy, Twin City, Einsteinova Business Center či Eden Park.povedal pri preberaní cenyPri oceňovaní developerov v segmente rezidencií sa poradie na prvých troch miestach oproti minulému roku zmenilo. Z druhej priečky na prvú sa posunuli JTRE. Môžu sa pochváliť až piatimi rezidenčnými projektmi, medzi ktoré patrí mrakodrap Eurovea Tower, jeho komornejší sused Eurovea Riverside, ale aj Ovocné sady Trnávka, 1. a 2. etapa, a tiež nitriansky projekt Kynek Rezidencie.Druhé miesto si u odbornej poroty vyslúžili minuloroční víťazi YIT Slovakia, ktorí boli nominovaní vďaka veľkým bratislavským projektom Zwirn, fázy 1 a 3, a Nuppu Magnolia, fázy 1, 2 a 3.Ďalšou zmenou v tohtoročnom poradí najlepších developerov v segmente rezidencií je tretie miesto pre Alto Real Estate. Porotu zaujali 4. vežou obytného súboru SKY PARK od legendárneho štúdia Zaha Hadid Architects.Nového víťaza sme spoznali aj v segmente retailu. Na pódiu si cenu v tejto kategórii prevzali zástupcovia developerskej spoločnosti JTRE. O tom, že pre tohto developera šlo o mimoriadne úspešný a príjemný večer, svedčia aj ďalšie ceny v kategóriách developer v segmente administratívy, a to za projekty Pribinova 34 a Pribinova 40, a tiež cena developer roka 2024. O tej rozhodla verejnosť v hlasovaní na našom webe.Sošku za víťazstvo v segmente priemyslu a logistiky si môžu vystaviť zástupcovia CTP Slovakia, ktorých na výslnie v 18. ročníku ASB GALA vynieslo až päť projektov. Medzi nimi je najväčšia komerčná priemyselná hala na východnom Slovensku CTPark Prešov South – hala PRP1, jej novší brat, hala PRP2, ďalej CTPark Trnava – haly TRN9 a TRN12 a tiež objekt CTPark Košice – hala KSC13 a CTPark Žilina – hala ZG3. Z trónu zosadili minuloročného víťaza P3 Logistic Parks Slovakia.K zmenám oproti minulému ročníku prišlo aj pri stavebných firmách. Spomedzi veľkých spoločností získali odborné ocenenie Dynamik Construction, ktorí sa tak stali stavebnou firmou roka.V segmente stredných stavebných firiem sa najviac darilo spoločnosti Transservis, ktorá obhájila prvenstvo z minulého roka. V kategórii malých stavebných firiem putovala soška do rúk zástupcov spoločnosti Mirano. Samostatnú cenu verejnosti si odniesli HSF System SK.Zaplnená sála bratislavského hotela si vypočula aj meno tohtoročného držiteľa ASB Špeciálnej ceny 18. ročníka ASB GALA. Toto ocenenie je plne v rukách redakcie časopisu ASB. Odniesli si ju Peter Bročka a Ondrej Horváth za svoj prínos pre mesto Trnava.vysvetľuje dôvody oceneniaHlavná cena:Cena hlasovania verejnosti na www.asb.sk:Peter Bročka, Ondrej Horváth – Mesto TrnavaDynamik ConstructionTransservisMiranoCena hlasovania verejnosti na www.asb.sk: HSF System SK1. miesto: JTRE2. miesto: YIT Slovakia3. miesto: Alto Real EstateCTP SlovakiaJTREJTRECena hlasovania verejnosti na www.asb.sk: