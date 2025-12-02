< sekcia Ekonomika
ASD:Európsky letecký a obranný priemysel zaznamenal vlani výrazný rast
Autor TASR
Brusel 2. decembra (TASR) - Európsky letecký a obranný priemysel zaznamenal v minulom roku výrazný rast, pričom obrat sa zvýšil o 10,1 percenta na 325,7 miliardy eur a priama zamestnanosť dosiahla rekordných 1,1 milióna pracovných miest. V utorok na to upozornila tlačová agentúra Reuters, ktorá citovala generálneho tajomníka priemyselnej skupiny ASD Camilla Granda, informuje spravodajca TASR.
Grand pre médiá spresnil, že rast bol zaistený hlavne obranným sektorom, kde obrat vzrástol o 13,8 percenta na 183,4 miliardy eur. A to vďaka vyšším výdavkom členských krajín EÚ v oblasti bezpečnosti, k čomu dochádza v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.
Civilný letecký priemysel zaznamenal šesťpercentný rast s obratom 129,1 miliardy eur, čo podporilo oživenie leteckej dopravy a dopyt po palivovo úsporných lietadlách. K rastu v tomto sektore došlo aj napriek pretrvávajúcim narušeniam dodávateľského reťazca a nedostatku pracovných síl. Obrat vo vesmírnom sektore sa zvýšil o 3,1 % a zaznamenal obrat vo výške 13,2 miliardy eur.
Podľa údajov ASD (Európske združenie leteckého a obranného priemyslu), ktorá sa zameriava na letecký, vesmírny a obranný priemysel na európskej úrovni, európsky letecký a obranný priemysel zahŕňa viac ako 4000 spoločností, vytvára takmer 4,2 milióna pracovných miest a predstavuje hospodársku činnosť vo výške 779 miliárd eur.
Predseda ASD Micael Johansson vyzval Európsku úniu, aby prijala priemyselnú stratégiu pre sektor civilného letectva a podporila investície do obrany, pričom varoval, že len tak si EÚ bude môcť udržať vedúce postavenie v týchto sektoroch.
Výdavky na výskum a vývoj v tejto oblasti vzrástli o 9,4 % na 25,2 miliardy eur, avšak ASD poukazuje na to, že Európa stále zaostáva za globálnymi konkurentmi v oblasti inovácií.
