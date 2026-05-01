ASEAN: Vojna na Blízkom východe môže výrazne spomaliť rast ekonomiky
Autor TASR
Manila 1. mája (TASR) - Ministri hospodárstva členských štátov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) varovali, že vojna na Blízkom východe predstavuje rastúcu hrozbu pre globálnu energetickú bezpečnosť a môže výrazne spomaliť rast ekonomík v regióne. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila piatkové spoločné vyhlásenie ministrov.
Podľa Rady ekonomickej komunity ASEAN súčasné narušenie kľúčových námorných trás, najmä Hormuzského prielivu, predstavuje vysoké riziko pre globálnu energetickú bezpečnosť. Narušenie trás totiž vedie k nestabilite cien ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) a výrazne zvyšuje náklady na prepravu a logistiku.
Rastúce ceny energií a ceny v doprave sa následne pretavujú do cien v oblasti produkcie potravín, ako sú ceny priemyselných hnojív. Ministri dodali, že v celom regióne juhovýchodnej Ázie rastú životné náklady, pričom najviac to postihuje malé podniky a domácnosti s nízkymi príjmami.
Zároveň potvrdili svoj pôvodný záväzok, že sa v obdobiach krízy budú vyhýbať zbytočným obchodným prekážkam a necolným opatreniam, najmä v oblasti potravinových a energetických vstupov. Prisľúbili, že svoju obchodnú infraštruktúru, ako sú pozemné hranice, letiská a prístavy, budú s cieľom bezproblémovej prepravy základných tovarov udržiavať otvorené. Okrem toho sa dohodli na prehĺbení koordinácie s medzinárodnými finančnými inštitúciami, od čoho si sľubujú posilnenie ekonomickej odolnosti regiónu.
