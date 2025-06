ASES: Pri regionálnych rozdieloch môže pomôcť sociálna ekonomika

Bratislava 12. júna (TASR) - Viac priestoru by mala dostávať sociálna ekonomika, ktorá sa nepozerá primárne len na zisk, ale na pomoc obyvateľom. Za uplynulých 20 rokov totiž hrubý domáci produkt v krajine narástol viac než dvojnásobne, viditeľné sú však regionálne rozdiely. Sociálna ekonomika by tak mohla byť kľúčovou vo vyrovnávaní regionálnych rozdielov v SR. Vyplýva to zo série konferencií trvalej udržateľnosti sociálnej ekonomiky Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES), ktoré sa konali pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Branislava Ondruša.



„V princípe ekonomika funguje. Ale keď sa pozrieme na iné ukazovatele, ako je napríklad priemerná mzda v jednotlivých regiónoch, miera nezamestnanosti alebo koľko ľudí z daných regiónov dochádza za prácou, vidíme, že ekonomický rast neprináša prospech pre každého rovnako,“ priblížil Ondruš.



Potrebné je preto podľa predsedníčky ASES Aleny Gunárovej viac sa zamerať na sociálnu ekonomiku, ktorá dáva šancu tým ľuďom, ktorí majú problém zamestnať sa v bežných podnikoch. Uplatnenie v sociálnych podnikoch nachádzajú totiž dlhodobo nezamestnaní, ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín a menšín, zdravotne postihnutí, ale aj mamičky po rodičovských dovolenkách. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch platí už od roku 2018, napriek tomu je táto oblasť podľa odborníčky pre širokú verejnosť či verejných obstarávateľoch málo známou. Ondruš dodal, že v rámci sociálnej ekonomiky je potrebné, aby Slovensko malo viac klientov aj príležitostí pri verejných zákazkách.



Pomôcť s tým môže podľa Gunárovej aj projekt Trvalá udržateľnosť sociálnej ekonomiky z Programu Slovensko. „Projekt sa sústreďuje na tri oblasti zadelené do troch podaktivít - oblasť sieťovania a prepájania sociálnych podnikov či už medzi sebou, ale aj so samosprávou či organizáciami, ktoré sa venujú pomoci iným, zelenej a digitálnej transformácii, aby sa stali ekologickejšími a modernejšími, a tým aj konkurencieschopnejšími a takisto aj ich zviditeľneniu a zvýšeniu povedomia o sociálnych podnikoch, ale aj sociálnej ekonomike ako takej,“ uzavrela.