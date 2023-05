ASES: Rezort práce likviduje sociálne podniky

Bratislava 10. mája (TASR) - Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) obvinila rezort práce, že likviduje sociálne podniky. Odôvodnila to tvrdením, že tieto podniky nikto neinformoval o novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Daná právna úprava od začiatku roka sprísnila podmienky na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí v sociálnych podnikoch, ktorí nemajú rozhodnutie o invalidite. V stredu to uviedol predseda ASES Braňo Ondruš. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pre TASR reagovalo, že sa danou situáciou zaoberá.



Implementačná agentúra MPSVR (IMPLEA) prevádzkuje za takmer 8,5 milióna eur osem regionálnych centier pre sociálnu ekonomiku, ktorých úlohou je na základe slov predsedu aj bezplatné poradenstvo o iných možnostiach podpory podľa daného zákona. Ondruš doplnil, že MPSVR sociálnym podnikom pravidelne opakuje, že s problémami a otázkami sa majú obracať na uvedené centrá, a že tie ich vždy informujú o všetkých podstatných zmenách podmienok fungovania podnikov.



Plnenie podmienok zamestnávania zdravotne postihnutých a vyplácanie podpory uskutočňujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tie s podnikmi podpisujú zmluvy a prípadne komunikujú o zmenených podmienkach. Pracovníci uvedených centier ani úradov práce, ktorí majú na starosti túto agendu, o novele zákona podľa slov Ondruša nevedeli.



Takzvané vyrovnávacie príspevky vyplácajú úrady práce na základe ročných zmlúv s podnikmi. Ešte na začiatku apríla podpisovali zmluvy, v ktorých sa zaviazali poskytovať financie podľa neplatných podmienok, vysvetlil Ondruš. Doplnil, že z podnikov, ktoré o zmene vedeli, podporu na zamestnávanie týchto zdravotne postihnutých zamestnancov dostala väčšina.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR urobilo školenie o zmene pred dvoma týždňami. V súčasnosti dostávajú sociálne podniky v celej SR výzvy, aby vrátili peniaze a žiadosti, aby podpísali dodatky k zmluvám, podľa ktorých budú musieť byť prepustené stovky zdravotne postihnutých, upozornil predseda.



Doplnil, že prístup ÚPSVR a IMPLEA spôsobil obrovské finančné problémy sociálnych podnikov a v mnohých prípadoch aj prepúšťanie zdravotne postihnutých ľudí. V súčasnosti sa snažia s dotknutými zamestnancami splniť podmienky, aby ich mohli čo najrýchlejšie opäť zamestnať.



Náklady na zamestnávanie daných ľudí sú totiž podľa predsedu také neúmerné ich pracovnému výkonu, že bez čiastočnej podpory sú ich pracovné miesta neudržateľné. MPSVR na nich podľa zákona poskytuje uvedený príspevok vo výške 60 % ich mzdových nákladov.



ASES vyzýva dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka (Sme rodina), aby ihneď uvoľnil financie na granty, ktorými vykompenzuje peňažné výpadky daných podnikov v dôsledku uvedenej situácie. Sociálne podniky sa v takom prípade zaväzujú do 60 dní zvládnuť všetky opatrenia, ktorými splnia nové zákonné podmienky. Kompenzáciu odhaduje aliancia dokopy na menej než milión eur.



MPSVR reagovalo, že danú situáciu analyzuje, aby navrhlo prijateľné východisko pre jej urýchlené vyriešenie.