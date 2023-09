ASES upozorňuje na nesprávne uplatňovanie zákona o DPH

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) - Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) združujúca sociálne podniky žiada ministra financií Michala Horvátha, aby vydal usmernenie pre Finančnú správu (FS) v súvislosti s uplatňovaním zákona o DPH. Sociálne podniky musia podľa zákona uplatňovať pri svojom podnikaní 10-percentnú DPH, FS ich však podľa ASES usmerňuje, aby tak nerobili. Po pondelňajšom celoslovenskom zhromaždení sociálnych podnikov to uviedol predseda organizácie Branislav Ondruš.



"Podľa ustanovenia tohto zákona sú tovary a služby, ktoré poskytujú sociálne podniky, zaradené do zníženej, teda 10-percenentnej, sadzby na DPH, a to v prípade, ak sociálny podnik poskytuje službu subjektu verejnej správy, inému sociálnemu podniku alebo fyzickej osobe, ktorá nepodniká," priblížil Ondruš.



Podľa ASES však FS dlhodobo inštruuje sociálne podniky v súvislosti s uplatňovaním zákona o DPH tak, že zákon spája s dodatočnými podmienkami nad rámec zákona, ktoré sú navyše podľa sociálnych podnikov nerealizovateľné. "Hovorí, že sociálne podniky môžu uplatniť 10-percentnú DPH, ak tým nezískajú konkurenčnú výhodu, čo je, samozrejme, nezmysel. Vždy keď sa môže účtovať znížená sadzba DPH, tak to znižuje cenu a je to konkurenčná výhoda," vysvetlil Ondruš.



Ministerstvo financií (MF) SR má podľa ASES už pripravenú novelizáciu predmetného zákona, ktorá by celý problém vyriešila, nie je však známe, kedy dôjde k jeho schváleniu v parlamente. Sociálne podniky preto vyzývajú ministra financií, aby v čo najkratšom čase vydal usmernenie pre FS o správnom uplatňovaní zákona o DPH.



ASES na zhromaždení v Banskej Bystrici, na ktorom sa zúčastnilo vyše 130 sociálnych podnikov z celého Slovenska, upozornili aj na to, že vláda ignoruje vlastný záväzok v súvislosti s plánom obnovy. Ten má podľa organizácie hovoriť o tom, že realizácia zámeru prostredníctvom sociálneho podniku bude využitá ako kritérium, ktoré by uprednostňovalo žiadateľov o dotáciu.



"Žiaľ, musím skonštatovať, že napriek tomu, že jednotlivé ministerstvá vyhlásili už výzvy za desiatky miliónov eur a my sme pri nich identifikovali také služby a činnosti, ktoré by mohli dodávať sociálne podniky, pri žiadnej z týchto výziev nebol tento princíp uplatnený," uviedol Ondruš.