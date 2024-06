ASFIN: Slováci prispeli neziskovým organizáciám takmer 101 mil. eur

Bratislava 18. júna (TASR) - Minulý rok prispeli fyzické osoby a firmy neziskovým organizáciám vďaka dvom percentám z dane sumou takmer 101 miliónov eur. Najviac peňazí išlo do zdravia, vzdelávania a športu. Najmenej do ochrany ľudských práv a na podporu vedy a výskumu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Nadácie Pontis pripravenej na žiadosť Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN). V utorok o tom na tlačovej konferencii informovala ASFIN.



V roku 2023 podľa asociácie prispelo 48 miliónov eur neziskovým organizáciám viac ako 900.000 fyzických osôb. Právnické osoby alebo firmy darovali 53 miliónov eur.



"O tento balík financií sa uchádzalo necelých 18.000 neziskových organizácií zapísaných do zoznamu prijímateľov dvoch percent. Keby sme porovnali nejaký medziročný vývoj, tak na základe dát môžeme skonštatovať, že výška daňovej asignácie a taktiež počet prijímateľov rastie oproti predchádzajúcemu roku. Výška daňovej asignácie sa zvýšila o necelých 13 % a počet prijímateľov sa navýšil o 1000 organizácií," povedala programová manažérka Nadácie Pontis Radana Deščíková.



Dodala, že najčastejšie boli podporované oblasti zdravia, vzdelávania a športu. Do týchto troch oblastí išlo až 43,6 milióna eur. Podľa nej medziročne kleslo poskytovanie sociálnej pomoci a mierne stúplo zachovanie kultúrnych hodnôt, kam smerovalo vyše päť miliónov eur. Najmenej peňazí išlo do dobrovoľníckej činnosti, ochrany ľudských práv a vedy a výskumu.



Deščíková spresnila, že až 80 % prijímateľov, ktorí mali z daňovej asignácie príjmy vyššie ako 3000 eur za rok, boli združenia, zväzy a spolky. Druhým najčastejším prijímateľom boli neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a necelých päť percent išlo do nadácií.



Nadácie tvoria podľa programovej manažérky dôležitú úlohu v systéme, keďže veľké percento financií vracajú naspäť v podobe grantov do svojich vlastných programov alebo do iných organizácií. "Takmer polovicu grantov v sledovanom období tvorili príspevky do 10.000 eur, celkovo vo výške 32,8 milióna eur," priblížila.



Vlani podľa ASFIN prijali jej členovia 15,7 milióna eur, z čoho 62 % tvorila asignácia podielu zaplatenej dane a 36 % boli dary od firiem. Dvomi percentami prispeli aj individuálni darcovia na činnosť firemných nadácií. Deščíková doplnila, že od zavedenia možnosti darovania dvoch percent venovali fyzické osoby a firmy viac ako jednu miliardu eur.