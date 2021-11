V. Pavlovský: Opakujeme, že potrebujeme minimálne kombináciu Pomoci ++

Bratislava 29. novembra (TASR) – Plán ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na pomoc sektoru reštaurácií a ubytovania formou poukážok v hodnote 500 eur pre zaočkovaných ľudí vo veku nad 60 rokov, nerieši súčasný stav týchto zariadení. Gastro takúto formu pomoci nepovažuje za adekvátnu, nerieši totiž aktuálnu situáciu, ktorá je mimoriadne kritická, uviedla v pondelok Aliancia slovenskej gastronómie (ASG).



Tvrdý lockdown nastal podľa ASG pre gastroprevádzky dávno predtým, než ho vláda oficiálne vyhlásila. Prevádzky totiž zatvorila čierna farba COVID automatu, a preto s ním mnohé prevádzky bojujú už takmer dva mesiace. "Dávno mali byť spustené schémy pomoci z druhej vlny pandémie, ktoré by prevádzkam pomohli aspoň prežiť, keď už nie normálne podnikať. Návrh Igora Matoviča však absolútne nerieši katastrofický stav sektora, do ktorého ho dohnala samotná vláda," uviedol prezident Aliancie slovenskej gastronómie Viliam Pavlovský.



ASG sa nepáči, že Ministerstvo financií SR pomoc vo forme poukážok prezentovalo ako formu kompenzácie za zákazy obmedzujúce podnikanie gastroprevádzok. Podľa Pavlovského je možné sa o takejto forme pomoci baviť v čase, keď budú gastroprevádzky opäť otvorené, a nie v čase okienkového predaja. "Aj na príklade poukážok vidíme, že štát prostriedky na kompenzácie má, navyše v absolútne dostatočnej miere. Gastro ich ale potrebuje pretaviť na formu rýchlej a adresnej pomoci, nie budúcej vidiny niečoho, čoho sa bez akútnej a masívnej pomoci pätina prevádzok vôbec nedožije," upozornil Pavlovský.



Sektoru by podľa šéfa ASG pomohlo priame odškodnenie. "Opakujeme, že potrebujeme minimálne kombináciu Pomoci ++, teda 100 % preplácanie miezd zamestnancov, preplácania nájomného a spustenie pomoci pre cestovný ruch z ministerstva dopravy a výstavby. Ich okamžité spustenie a spätné vyplácanie je pre prežitie gastrosektora nevyhnutné," dodal Pavlovský.